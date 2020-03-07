Burçin Terzioğlu evlilik yolunda!

Burçin Terzioğlu, bir süredir aşk yaşadığı Umut Duygu ile Tarabya'da bulunan bir restorandan çıkarken objektiflere takıldı.

Mekanda yaklaşık 3 saat kalan ikili, görüntülenmemek için büyük bir çaba sarf etti, fakat başarısız oldu.

Sonunda pes eden ikili, mekan görevlilerine aracı kapıya sıfır yanaştırmaları için talimat verdi.



İkilinin bu hareketine anlam verilemezken, çift objektiflere konuşmaktan kaçındı.



Gazetecilerin, "Burçin hanım, Umut beyin annesi ile tanıştığınız doğru mu?" soruları karşısında oyuncu, gülerek "İyi akşamlar" demekle yetindi.





