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Burçin Terzioğlu evlilik yolunda!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 15:43 | Son Güncelleme

Oyuncu Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni Umut Duygu, Tarabya'da bir mekânda baş başa akşam yemeği yedi. Yaz başından itibaren beraber olduklarını öğrenilen ikiliden Burçin Terzioğlu’nun erkek arkadaşının ailesiyle tanıştığı iddia edildi.

Burçin Terzioğlu evlilik yolunda!

Burçin Terzioğlu, bir süredir aşk yaşadığı Umut Duygu ile Tarabya'da bulunan bir restorandan çıkarken objektiflere takıldı.

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Mekanda yaklaşık 3 saat kalan ikili, görüntülenmemek için büyük bir çaba sarf etti, fakat başarısız oldu.

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Sonunda pes eden ikili, mekan görevlilerine aracı kapıya sıfır yanaştırmaları için talimat verdi.

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İkilinin bu hareketine anlam verilemezken, çift objektiflere konuşmaktan kaçındı.

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Gazetecilerin, "Burçin hanım, Umut beyin annesi ile tanıştığınız doğru mu?" soruları karşısında oyuncu, gülerek "İyi akşamlar" demekle yetindi.

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Anahtar Kelimeler:
Burçin Terzioğlu, evlilik,

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