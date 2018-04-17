Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli'yi özlemiş

Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli evlilik yolunda ilerleyen ilişkilerine devam ediyorlar. Aynı dizi setinde tanışan çift şimdilerde İlker Kaleli'nin 'Dip' projesi nedeniyle ayrı düşse de sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımlarını eksik etmiyorlar.

Burçin Terzioğlu önceki gün KüçükÇiftlik Park'da düzenlenen Sokak Festivali'ne İlker Kaleli olmadan arkadaşlarıyla katıldı.

Makyajsız haliyle objektiflere poz veren oyuncu, sevgilisi İlker Kaleli’nin sette olduğunu söyledi ve ekledi: “Yanımda olmasını çok isterdim.”

Terzioğlu geçtiğimiz hafta da makyajsız görüntülenmiş ve yıpranmış saçlarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.