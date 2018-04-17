MAGAZİN

Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli'yi özlemiş

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2018 10:19 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde makyajsız görüntülenen Burçin Terzioğlu yine yakalandı. Genç oyuncu sevgilisi İlker Kaleli'yi özlediğini söyledi

Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli'yi özlemiş

Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli evlilik yolunda ilerleyen ilişkilerine devam ediyorlar. Aynı dizi setinde tanışan çift şimdilerde İlker Kaleli'nin 'Dip' projesi nedeniyle ayrı düşse de sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımlarını eksik etmiyorlar.

Burçin Terzioğlu önceki gün KüçükÇiftlik Park'da düzenlenen Sokak Festivali'ne İlker Kaleli olmadan arkadaşlarıyla katıldı.

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Makyajsız haliyle objektiflere poz veren oyuncu, sevgilisi İlker Kaleli’nin sette olduğunu söyledi ve ekledi: “Yanımda olmasını çok isterdim.”

Terzioğlu geçtiğimiz hafta da makyajsız görüntülenmiş ve yıpranmış saçlarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Burçin Terzioğlu İlker Kaleli

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