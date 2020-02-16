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Burçin Terzioğlu'nun yeni aşkını paylaşımları ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 12:27 | Son Güncelleme

Oyuncu Burçin Terzioğlu, spor eğitmeni Umut Duygu ile aşk yaşamaya başladı. Birlikte Filipinler'e giden ikilinin aynı dakikalarda paylaştıkları fotoğraflar aşkı ortaya çıkardı.

Burçin Terzioğlu'nun yeni aşkını paylaşımları ele verdi

Oyuncu Burçin Terzioğlu yeni bir aşka yelken açtı. Burçin Terzioğlu, meslektaşı İlker Kaleli ile olan 3,5 yıllık ilişkisini 2018 yılında noktalamıştı... Son olarak Engin Altan Düzyatan ile başrollerini paylaştığı Kurşun dizisi ile ekranlarda boy gösteren Burçin Terzioğlu reytinglere yenik düşen projesi sonrası kafa dinlemek için tatile çıkmıştı. Sosyal medya hesabından çıktığı Filipinler tatilinden sık sık paylaşımlarda bulunan Burçin Terzioğlu'nun yalnız olmadığı ortaya çıktı.

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Burçin Terzioğlu ve spor hocası Umut Duygu, Filipinler tatilinden aynı dakikalarda fotoğraf paylaştı.

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Burçin Terzioğlu'nun "Mucize gibi" notu ile paylaştığı fotoğrafın çekildiği yer ve poz Umut Duygu'nun fotoğrafının adeta diğer yarısı gibiydi.

UMUT DUYGU KİMDİR?

Umut Duygu, Can Yaman'ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isimin spor eğitmeni olarak biliniyor. Kadıköy'de bir spor salonunda kişisel antrenörlük yapan Umut Duygu Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'ndan mezun. Crossfit, Fitness, Boks, Kickboks ve Functional Training ile ilgilenen sporcunun en büyük hobisi ise bisiklete binmek.


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Anahtar Kelimeler:
Umut Duygu, Burçin Terzioğlu,

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