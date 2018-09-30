Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli ayrıldı mı?

Üç buçuk yıldır ilişki yaşayan Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'nin ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. Çiftin, Kaleli’nin tükenmişlik sendromu yaşadığı için ayrıldığı söyleniyor.

Posta’da yer alan habere göre; 'Poyraz Karayel' dizisinde tanışıp üç buçuk yıl aşk yaşayan Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli ayrılık kararı aldı.

Çifte yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre İlker Kaleli, Emirgan'da sevgilisiyle birlikte yaşadığı evden eşyalarını toplayıp evi terk etti. Çiftin arkadaşları araya girse de iki ünlü isim kararlarından vazgeçmedi.

Son olarak internet dizisi 'Dip'te rol alan İlker Kaleli bir röportajda "Devreleri yakmamak adına biraz yok olmak, ara vermek lazım. Şu sıralar hayatımın devre arasında gibiyim" açıklamasını yapmıştı. Bunun üzerine tükenmişlik sendromu yaşadığı söylenen İlker Kaleli'nin ilişkiyi sonlandırdığı konuşuluyor.



