MAGAZİN

Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli ayrıldı mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.09.2018 10:44 | Son Güncelleme

'Poyraz Karayel'de tanışıp üç buçuk yıldır ilişki yaşayan Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli ayrıldı mı? Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'nin ayrıldığı iddia edildi

Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli ayrıldı mı?

Üç buçuk yıldır ilişki yaşayan Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'nin ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. Çiftin, Kaleli’nin tükenmişlik sendromu yaşadığı için ayrıldığı söyleniyor.

Posta’da yer alan habere göre; 'Poyraz Karayel' dizisinde tanışıp üç buçuk yıl aşk yaşayan Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli ayrılık kararı aldı.

5bb07a2a67b0a80e08395438

Çifte yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre İlker Kaleli, Emirgan'da sevgilisiyle birlikte yaşadığı evden eşyalarını toplayıp evi terk etti. Çiftin arkadaşları araya girse de iki ünlü isim kararlarından vazgeçmedi.

Son olarak internet dizisi 'Dip'te rol alan İlker Kaleli bir röportajda "Devreleri yakmamak adına biraz yok olmak, ara vermek lazım. Şu sıralar hayatımın devre arasında gibiyim" açıklamasını yapmıştı. Bunun üzerine tükenmişlik sendromu yaşadığı söylenen İlker Kaleli'nin ilişkiyi sonlandırdığı konuşuluyor.


PARTNERKimse anlam veremiyor! Buz gibi havada bikiniyle... Kimse anlam veremiyor! Buz gibi havada bikiniyle...
Işın Karaca kızını devlet okuluna yazdırdıIşın Karaca kızını devlet okuluna yazdırdı
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz itirafı: HayranıydımDefne Samyeli'den Cem Yılmaz itirafı: Hayranıydım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli Burçin Terzioğlu İlker Kaleli kimdir İlker Kaleli

En Çok Okunan Haberler

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Suudi Arabistan sahte davet ile Hacca giden vatandaşların ülkelerine dönüşünü yasakladı!

Suudi Arabistan sahte davet ile Hacca giden vatandaşların ülkelerine dönüşünü yasakladı!

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi

Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Serenay Sarıkaya: Bergen ile yatıp Bergen ile kalkıyorum

Serenay Sarıkaya: Bergen ile yatıp Bergen ile kalkıyorum

Işın Karaca kızını devlet okuluna yazdırdı

Işın Karaca kızını devlet okuluna yazdırdı

Defne Samyeli'den Cem Yılmaz itirafı: Hayranıydım

Defne Samyeli'den Cem Yılmaz itirafı: Hayranıydım

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Talat Bulut'tan Şevval Sam'a dava

Talat Bulut'tan Şevval Sam'a dava

Şeyma Subaşı: Kardashianlara benziyorum

Şeyma Subaşı: Kardashianlara benziyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.