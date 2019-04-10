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Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli barıştı mı? Barışma iddialarına yanıt

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.04.2019 14:46 | Son Güncelleme

Poyraz Karayel setinde sevgili olan Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli 3,5 yıllık birlikteliğin ardından ayrılmıştı. Burçin Terzioğlu sosyal medyada yaptığı bir hareketle herkesi merak ettirdi.

Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli barıştı mı? Barışma iddialarına yanıt

Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli’nin ‘Poyraz Karayel’ dizisinde başlayan aşkları eylül ayında bitmişti. Terzioğlu'nun Kaleli'nin paylaşımını beğenmesi barıştıkları yönünde yorumlanmıştı. Ünlü oyuncudan konuyla ilgili açıklama geldi...

İlker Kaleli, ayrılıkla ilgili sessizliğini korurken sosyal medya hesabından 'Asal sayı' notuyla bir paylaşım yaptı.
erzioğlu'nun Kaleli'nin paylaşımını beğenmesi barıştıkları yönünde yorumlandı. Terzioğlu, takipçilerinin fark etmesinin ardından beğenisini geri çekerek kafaları karıştırdı.

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İkinci Sayfa programının haberine göre, konuyla ilgili katıldığı bir davette açıklamada bulunan Burçin Terzioğlu, "Takip ettiğim birinin fotoğrafını beğenmem gayet normal. İlker'le dostuz" dedi.

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Burçin Terzioğlu Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli

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