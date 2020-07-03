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Burcu Biricik: Geçmişte cinsel tacize uğradım

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 15:59 | Son Güncelleme

Oyuncu Burcu Biricik önceki akşam arkadaş grubuyla Arnavutköy'deydi. Bir mekan çıkışı görüntülenen Biricik, Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiaları hakkında konuştu. Biricik, "Şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez" dedi. Ünlü oyuncu ayrıca, "Benim de geçmişimde yaşadığım maalesef cinsel tacizler var" itirafında bulundu.

Burcu Biricik: Geçmişte cinsel tacize uğradım

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Arnavutköy'de objektiflere takılan Burcu Biricik, Ozan Güven hakkındaki şiddet iddiaları hakkında konuştu. Biricik, "Ben sadece bir yazı gördüm. Olayı net olarak bilmiyorum. O yüzden hiçbir şey diyemem." ifadelerini kullandı.

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"Kadına şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. Böyle bir şey yaşandığı için çok üzgünüm." diyen Biricik, "Ama tekrar söylüyorum. Bu olayın ne kadar gerçek olduğunu bilmeden konuşuyorum. Bir yandan da kadın olarak 'hiçbir şiddet kabul edilemez' demek istiyorum. Maalesef bir sürü kadınımız şiddete maruz kalıyor" şeklinde konuştu.

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Muhabirlerin, "Sizin başınıza böyle bir şiddet olayı geldi mi?" sorusuna ünlü oyuncu, "Gelmedi. Ama şöyle bir şey var. Hepimiz bir şekilde tacize uğruyoruz. Sözlü olsun, tensel ve temassal olsun. Benim de geçmişimde yaşadığım maalesef cinsel tacizler var. O an sesini çıkarabiliyorsun ya da çıkaramıyorsun maalesef. Her kadına sorun. Başına gelmeyen yoktur. Dolmuşta, metrobüste gelmiştir" dedi.

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"Bu normalleştirilemeyen bir gerçek. Biz kimseyi taciz etmiyor ve şiddet göstermiyorsak kimse de bize göstermeyecek. Bu çok korkunç bir zihniyet. Ben yaşadığımda o an bağırabilme ve insanlardan yardım isteme gücüm oldu. İnsanların bana yardım etme gücü oldu. Bu kabul edilebilir bir şey değil. İnşallah bir gün bu zihniyetimizden bir gün kurtuluruz" sözleriyle yanıt verdi."

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