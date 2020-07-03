Burcu Biricik: Geçmişte cinsel tacize uğradım

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Arnavutköy'de objektiflere takılan Burcu Biricik, Ozan Güven hakkındaki şiddet iddiaları hakkında konuştu. Biricik, "Ben sadece bir yazı gördüm. Olayı net olarak bilmiyorum. O yüzden hiçbir şey diyemem." ifadelerini kullandı.

"Kadına şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. Böyle bir şey yaşandığı için çok üzgünüm." diyen Biricik, "Ama tekrar söylüyorum. Bu olayın ne kadar gerçek olduğunu bilmeden konuşuyorum. Bir yandan da kadın olarak 'hiçbir şiddet kabul edilemez' demek istiyorum. Maalesef bir sürü kadınımız şiddete maruz kalıyor" şeklinde konuştu.

Muhabirlerin, "Sizin başınıza böyle bir şiddet olayı geldi mi?" sorusuna ünlü oyuncu, "Gelmedi. Ama şöyle bir şey var. Hepimiz bir şekilde tacize uğruyoruz. Sözlü olsun, tensel ve temassal olsun. Benim de geçmişimde yaşadığım maalesef cinsel tacizler var. O an sesini çıkarabiliyorsun ya da çıkaramıyorsun maalesef. Her kadına sorun. Başına gelmeyen yoktur. Dolmuşta, metrobüste gelmiştir" dedi.