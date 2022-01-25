Burcu Biricik karın gazına geldi, elektrik direğine çıktı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümü kar yağışının etkisi altında olmaya devam ediyor. Yağan karla birlikte sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar da beyaza büründü. Ünlü isimler de kar heyecanını takipçileriyle paylaştı.

Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”da rol alan Burcu Biricik, elektrik direğine çıktı. Bu pozu Instagram’da paylaşan oyuncu takipçilerine 'Yapmayın' uyarısında bulundu.

Burcu Biricik paylaşımına “Hayattaki tehlikelere karşı duruşum! Tamam tamam, siz benim yaptığımı aman yapmayın. Bir anlık karın gazına gelmişimdir. Çocuklar gibi şenmişimdir” notunu yazdı.



