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Burcu Biricik karın gazına geldi, elektrik direğine çıktı

25.01.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu karı görünce kendini sokağa attı. Pek çok ünlü gibi Burcu Biricik de karda pozlar verdi. Elektrik direğine çıkan Biricik "Siz benim yaptığımı aman yapmayın. Bir anlık karın gazına gelmişimdir!" dedi.

Burcu Biricik karın gazına geldi, elektrik direğine çıktı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümü kar yağışının etkisi altında olmaya devam ediyor. Yağan karla birlikte sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar da beyaza büründü. Ünlü isimler de kar heyecanını takipçileriyle paylaştı.

Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”da rol alan Burcu Biricik, elektrik direğine çıktı. Bu pozu Instagram’da paylaşan oyuncu takipçilerine 'Yapmayın' uyarısında bulundu.

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Burcu Biricik paylaşımına “Hayattaki tehlikelere karşı duruşum! Tamam tamam, siz benim yaptığımı aman yapmayın. Bir anlık karın gazına gelmişimdir. Çocuklar gibi şenmişimdir” notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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