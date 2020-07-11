Burcu Biricik ve Emre Yetkin koronavirüs testi yaptırdı! Ağladı mı?

2016 yılında birlikteliklerini evlilik ile taçlandıran Burcu Biricik ve Emre Yetkin önceki gün Covid-19 testi yaptırmak için hastaneye koştu.

Yetkin'e test yapılırken izleyen Biricik'in ağladığı iddia edildi.

Daha önce test yaptırdıklarını ve negatif çıktığını söyleyen Biricik, eşi Emre Yetkin ile motosiklete binerek hastaneden ayrıldı.

Biricik kendisiyle ilgili çıkan "gözyaşlarını tutamadı" haberlerine de sosyal medyadan yanıt verdi.

Biricik açıklamasında "sürüntü testi midir nedir onu yaparken istemsizce ağlıyorsunuz. Ortada duygusal korkusal bir durum yok. İş öncesi emin olalım diye yaptırdık negatif çıktı sonuçlar" dedi.

