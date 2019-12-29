Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin Vietnam'da aç kaldı

Barış Arduç'la başrolü paylaştığı Kuzgun dizisinin bitmesinin ardından dinlenmeye çekilen oyuncu Burcu Biricik eşi Emre Yetkin'le Asya tatiline çıktı.

Yeni bir projede yer almayan ünlü oyuncu ve eşi Emre Yetkin Vietnam'a tatile gitti. Daha önce de Uzak Doğu'ya tatile giden ünlü çift Instagram hesabından mutlu hallerini paylaştı. Seyahatten detaylar veren Biricik, yemek konusunda ise büyük problem yaşadıklarını gösterdi.

Bir restoranttan paylaşım yapan Yetkin, yemek masasını paylaşarak "Açız" notunu düştü. Geçtiğimiz yıl Tayland, Japonya, Malezya'ya ve Afrika'ya giden çift bu kez tercihlerini Vietnam'dan yana kullandı.

