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Burcu Biricik ve Pınar Deniz'den yeni film!

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.07.2020 15:12 | Son Güncelleme

BluTV’nin sevilen dizilerinden 7YÜZ’ün yeni hikayesi ‘İnsanlar İkiye Ayrılır’ sinema filmi olarak seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. BluTV ile Bir Film’in yapımcılığını üstlendiği ilk sinema filmi olma özelliği taşıyan ‘İnsanlar İkiye Ayrılır: Bir 7YÜZ Hikayesi’nin setinden ilk kareler yayınlandı.

Burcu Biricik ve Pınar Deniz'den yeni film!

Başarılı genç oyuncular Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın’ın başrollerini paylaştığı BluTV’nin özel yapımı 7YÜZ’ün yeni hikayesi olarak projelendirilen sinema filminin çekimleri tamamlandı ve setten ilk kareler gelmeye başladı.

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Bankaların çeşitli sebeplerden peşine düş-e-medikleri borçları satın alıp, her ne pahasına olursa olsun tahsil etmeyi kendine misyon edinmiş bir şirkette çalışan Duygu ve Bahadır’ın yollarının Ceren’le kesişmesiyle değişen hikâyelerinin anlatıldığı İnsanlar İkiye Ayrılır; oldukça sert bir sistem eleştirisi.

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BluTV’nin çok sevilen, 7 bölümden oluşan antolojik dizisi 7YÜZ dünyasına ait yeni bir hikaye ve bir sinema filmi olarak tasarlanan projenin tasarımcı, yönetmen ve senarist koltuğunda ‘Karışık Kaset’ (2014) filminden tanıdığımız Tunç Şahin oturuyor.

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Gelecek kış vizyona girmesi planlanan filmin başrollerinde yer alan Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın’a Başak Daşman, Erdem Akakçe, Nezaket Erden, Gökay Müftüoğlu, Sabahattin Yakut eşlik ediyor.

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