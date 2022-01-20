Burcu Çetinkaya'nın ralli özlemi! "Eskiden kendimi parçalardım..."

Fatih Mehmet Bucak'la evlenen ve bir çocuğu olan rallici Burcu Çetinkaya bir süre tesettüre girmesiyle de gündeme gelmişti. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan, ralliyi bırakan ve sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Burcu Çetinkaya uzun yıllar sonra başörtüsünü çıkarmıştı. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan ünlü isim son paylaşımıyla dikkat çekti.

Burcu Çetinkaya eski hallerini paylaşarak özlemini dile getirdi. Ünlü rallici paylaşımında "Hayat ne garip eskiden ralli için kendimi parçalardım, şimdi sakince bekliyorum olursa nasip, olması için uğraşırım ama olmasa da agro ile uluslararası tarım vizyonu hayallerimize yolculukta gülürken ralli özlemimi cheesecake yapıp örgü örüp unutuyorum" dedi.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Burcu Çetinkaya bir hayır kurumu için elçilik yapıyor ve zamanını da oğluyla geçiriyor. Burcu Çetinkaya yıllara rağmen pek de değişen bir isim değil. Paylaşımlarına hayranları "Yıllara meydan okuyorsun" yorumlarında bulunuyor.



