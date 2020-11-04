Burcu Esmersoy 50 bin TL'ye ev mi tuttu? 'Bugün kira günü' dedi ve ekledi...

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler'de arkadaşları ile bir araya geldi.

Muhabirleri görünce konuşmak için masasından kalkan Esmersoy, son günlerde hakkında çıkan haberlerle ilgili konuştu.

"BUGÜN KİRA GÜNÜ"

50 bin TL'ye ev tuttuğu iddialarına değinen Burcu Esmersoy, "Bugün kira günü arkadaşlar, kimin yazdığını bilmiyorum. Neden böyle şeyler yazdığını bilmiyorum, zaten yazın kontratım yenilenecek. Zam olaylarının şimdi çıkması saçma oldu" dedi.



Yaptığı programın 15 gün araya girdiğini belirten sunucu, "Sette bazı arkadaşlarda sıkıntılar oldu. O yüzden her ihtimale karşı önlem alalım dedik" ifadelerini kullandı.

"ÖNLEMLERİMİ ALDIM"

Pandemide ikinci dalganın gelmesine hazırlıklıklı olduğunu belirten Esmersoy, şunları söyledi: Biz de şimdi arkadaşlarla 'Mekanlar kapanır mı?' diye konuşuyorduk. Ben de kendimce önlemlerimi aldım. İşim oldukça açık mekanlarda oturmaya gayret ediyorum.

"BENİ EV PARTİLERİNE DAVET ETMİYORLAR"

Pandemide hasta sayısının artması ve yapılan ev partilerine değinen Burcu Esmersoy, "Ben mecbur olmadıkça bir yere gitmiyorum, sadece arkadaşlarımla doğum günümü kutlamıştım. Zaten beni ev partilerine davet etmiyorlar" dedi.

