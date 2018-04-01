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Burcu Esmersoy bekarlığa veda partisi için orayı seçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.04.2018 16:53 | Son Güncelleme

Sunucu Burcu Esmersoy kararını verdi; bekarlığa veda partisi için Mikanos'u tercih etti

Burcu Esmersoy bekarlığa veda partisi için orayı seçti

Sunucu Burcu Esmersoy sekiz aydır Berk Suyabatmaz ile flört ediyor. Üç ay önce de sevgilisinin evine taşındı. Aşıklar geçen ay birbirlerinin aileleri ile tanışıp Mayıs'ta evleneceklerini müjdelemişlerdi.

Posta'nın haberine göre; İlk evliliğini 2005'te İtalyan Massimo Cusimanı ile yapan Burcu Esmersoy bekarlığa veda partisini Yunan adası Mikonos'ta düzenleyecek.

Mayıs'ın ilk haftası kız arkadaşlarıyla Mikonos'a gidip bir hafta doyasıya eğlenecek.

İstanbul'a dönünce de Berk Suyabatmaz ile evlenecek.

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