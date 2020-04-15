Burcu Esmersoy'dan Aykut Elmas'a 'gri eşofman' göndermesi!

Aykut Elmas'ın "Karantina bitince maske, eldiven alışkanlığından hızlıca kurtuluruz. Sıkıntı yok. Beni korkutan gri eşofman altı..." tweetinden ilham alan Burcu Esmersoy, gri eşofman altının rahatlığına kendini bırakıverdi. Aykut Elmas'ın tweetini sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşan Burcu Esmersoy, paylaşımına "ithafen" notunu düştü.

Hayranlarının makyajlı ve şık kıyafetler içinde görmeye alışkın olduğu ünlü isimler koronavirüs salgınının önlenmesi için evde kalıyor. Karantina süresince ünlü isimler evdeki doğal hallerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Son dönemde magazin gündeminde aşk hayatı ile dikkatleri üzerine çeken güzel sunucu Burcu Esmersoy'dan gri eşofmanlı bir fotoğraf geldi. Beyaz tişört ve gri eşofman ile kombin yapan Esmersoy, makyajsız hali ve balerin topuzu yaptığı saçları ile kamera karşısına geçti.

BURCU ESMERSOY'DAN "GRİ EŞOFMAN" KOMBİNİ

Dünyaca ünlü moda markası Vakko'nun veliahdı olarak görülen Allan Hakko ile aşk yaşayan Burcu Esmersoy, beyaz tişört, çorap ve gri eşofman altı kombini ile takipçilerini şaşkınlığa uğrattı.

Beyaz tişört ve gri eşofman kombini için pembe eldiven ve sarı bez aksesuarlarını seçen Burcu Esmersoy, makyajsız hali ile dikkatleri üzerine çekti. Doğal güzelliğini takipçileri ile paylaşan Esmersoy, "Bu gri eşofman olayı beni de düşündürmüyor değil" ifadelerine yer verdi. Binlerce yorum ve beğeni gelen fotoğrafa Burcu Esmersoy, sosyal medya fenomeni Aykut Elmas'ı etiketlemeyi de ihmal etmedi.

"Evde Kal Türkiye" etiketiyle eklenen görseli Danla Biliç ve Enis Arıkan gibi ünlü isimler de beğendi. Burcu Esmersoy'un son fotoğrafına "sana çorabı pijamanın içine koyduran hayat bize neler yaptırmaz" gibi eğlenceli yorumlar geldi.



