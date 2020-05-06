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Burcu Esmersoy'dan şaşırtan itiraflar! '1 haziranda uçakla...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 12:01 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, pandemi ilan edilmeden önce koronavirüs salgınını ciddiye almadığını itiraf etti. Esmersoy'un açıklamaları herkesi şoke etti.

Burcu Esmersoy'dan şaşırtan itiraflar! '1 haziranda uçakla...'

Karantinayı evde geçiren Burcu Esmersoy, Marie Claire dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Evden online çekim yapan Esmersoy, salgın sürecini pandemi ilan edilmeden önceye kadar pek ciddiye almadığını itiraf etti.

Güzel sunucu, dergiye yaptığı özel açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"En başlarda olayın ciddiyetini çok iyi anlayamayan gruptanım. Yani daha pandemi ilan edilmeden hemen önce seyahatlerime devam ediyordum. En son fütursuzca Miami’ye, Superbowl finaline gittim.

YARASA ÇORBASINA KIZGINIM!

Hiç tanımadığım İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladığıma göre, olayı pek anlayamamıştım sanırım. Sonra kızgınlık dönemi başladı. 'Neye kızgınlık?' dersen, 'Yarasa çorbasının kendisine' derim. Yani içen, satan, yapan değil. Olayın kendisine garip bir kızgınlık...

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Neyse sonra bir şok dalgası vurdu bana. İtalya’dan acayip rakamlar gelmeye başladı. Orada yaşayan arkadaşlarımla konuştuğumda bana; 'Biz dört haftadır karantinadayız' dediklerindeki şaşkınlığımla birlikte, kendime kızma dönemine de giriş yaptım böylece. Kendi karantina dönemimi başlattım.

Şu anda 48’inci gündeyim. Pollyanna tavrımla, mayıs başında işe başlarız sanıyordum. Ancak bu dünyada tek başımıza yaşamıyoruz tabii, onu hesaba katmamışım. Zaten matematiğim de hep kötüydü.

Şu anda aklıselim bir insan ve o tatlı pozitif teyze hâlimle 1 Haziran civarı uçağa binerim gibi hissediyorum ama o uçak nereye gider, onu bilmiyorum. Anlayacağın çalışmayı ve seyahat etmeyi çok özledim. En çok da arkadaşlarıma sarılmayı..."

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