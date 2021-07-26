Burcu Esmersoy'dan selülit itirafı

Burcu Esmersoy, Bodrum tatilinde Magazin D’ye konuştu. Selüliti olduğunu itiraf eden Esmersoy “Ters ışık diye bir şey var. Doğru ışıkta çektiğim için öyle güzel görünüyor. O zaman selülit yokmuş havası yaratılıyor” dedi.

Sezonu Bodrum’daki evinde geçiren Esmersoy açıklamasında "Çalıştıkça ışıldıyorum. Sağlıklı bir hayat yaşıyorum. 8.30’da uykum geliyor. Uygulama indirdim, telefonum 8’de kapanıyor. 9.30-10.00’da yatıyorum. Sabah 5’te uyanıyorum. Spor, düzenli hayat, sağlıklı beslenme. Beyaz ekmek kesinlikle yemiyorum. Simit delisiyim. Pazar günü ödül yapıyorum. Simit, tereyağı reçel... Kahvaltıda 8 simit yerim" dedi.

Esmersoy ayrıca kök hücre yaptırdığını söyleyerek "Cildi çok güzelleştiren ve iyileştiren bir tedavi. Kolajen desteği de var. Botoks olabilir ama dolguyla işim yok" açıklamasında bulundu.

