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Burcu Esmersoy'dan selülit itirafı

26.07.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da yazı geçiren Burcu Esmersoy günlük hayatına dair açıklamalarda bulundu. Esmersoy selülit itirafıyla dikkat çekti.

Burcu Esmersoy'dan selülit itirafı

Burcu Esmersoy, Bodrum tatilinde Magazin D’ye konuştu. Selüliti olduğunu itiraf eden Esmersoy “Ters ışık diye bir şey var. Doğru ışıkta çektiğim için öyle güzel görünüyor. O zaman selülit yokmuş havası yaratılıyor” dedi.

Sezonu Bodrum’daki evinde geçiren Esmersoy açıklamasında "Çalıştıkça ışıldıyorum. Sağlıklı bir hayat yaşıyorum. 8.30’da uykum geliyor. Uygulama indirdim, telefonum 8’de kapanıyor. 9.30-10.00’da yatıyorum. Sabah 5’te uyanıyorum. Spor, düzenli hayat, sağlıklı beslenme. Beyaz ekmek kesinlikle yemiyorum. Simit delisiyim. Pazar günü ödül yapıyorum. Simit, tereyağı reçel... Kahvaltıda 8 simit yerim" dedi.

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Esmersoy ayrıca kök hücre yaptırdığını söyleyerek "Cildi çok güzelleştiren ve iyileştiren bir tedavi. Kolajen desteği de var. Botoks olabilir ama dolguyla işim yok" açıklamasında bulundu.

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Burcu Esmersoy
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