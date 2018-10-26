MAGAZİN

Burcu Esmersoy'dan tüp bebek açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.10.2018 20:46 | Son Güncelleme

Burcu Esmersoy, iş insanı Berk Suyabatmaz ile mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Çocuk sahibi olmak isteyen Ermersoy'un tüp bebek tedavisi gördüğü iddia edilmişti. Bu iddialara yanıt verdi.

Burcu Esmersoy'dan tüp bebek açıklaması

ÇOCUK İSTEDİĞİNİ SIK SIK DİLE GETİRİYORDU
Beş ay önce iş insanı Berk Suyabatmaz’la New York’ta evlenen sunucu, son yıllarda çocuk istediğini sık sık dile getiriyordu.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ İDDİALARINA YANIT VERDİ
Esmersoy’un (42) tüp bebek tedavisine başladığı iddia edilmişti. 2.Sayfa programına telefonla bağlanan Esmersoy, iddialara canlı yayında yanıt verdi. Esmersoy, 'Tüp bebek tedavisine başlamadım ama düşünüyorum. Program sunuyorum ya oraya gelen konuklar hep tüp bebekten bahsediyorlar' dedi.

"YAŞLA ALAKASI YOK"
"Yaşla çok alakası yok ama çok stresli bir dönem yaşıyoruz. Fikir olarak var ama tedaviye başlamadım. Başlarsam söylerim."

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"ÇOCUKLA İLGİLİ BİR ŞEY SORMAYIN"
"Geçen sene bana 'evlilikle ilgili bir şey sormayın' dedim. Sonra evlendim. Şimdi de çocukla ilgili bir şey sormayın diyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy Berk Suyabatmaz tüp bebek

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