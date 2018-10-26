Burcu Esmersoy'dan tüp bebek açıklaması

ÇOCUK İSTEDİĞİNİ SIK SIK DİLE GETİRİYORDU

Beş ay önce iş insanı Berk Suyabatmaz’la New York’ta evlenen sunucu, son yıllarda çocuk istediğini sık sık dile getiriyordu.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ İDDİALARINA YANIT VERDİ

Esmersoy’un (42) tüp bebek tedavisine başladığı iddia edilmişti. 2.Sayfa programına telefonla bağlanan Esmersoy, iddialara canlı yayında yanıt verdi. Esmersoy, 'Tüp bebek tedavisine başlamadım ama düşünüyorum. Program sunuyorum ya oraya gelen konuklar hep tüp bebekten bahsediyorlar' dedi.

"YAŞLA ALAKASI YOK"

"Yaşla çok alakası yok ama çok stresli bir dönem yaşıyoruz. Fikir olarak var ama tedaviye başlamadım. Başlarsam söylerim."

"ÇOCUKLA İLGİLİ BİR ŞEY SORMAYIN"

"Geçen sene bana 'evlilikle ilgili bir şey sormayın' dedim. Sonra evlendim. Şimdi de çocukla ilgili bir şey sormayın diyorum."





