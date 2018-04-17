Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz ABD'den evli dönecek

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt, köşesinde Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz'ın ABD'den evli döneceğini yazdı. İşte o yazı…

"2006'da evlendiği İtalyan Massimo Cusimano'nun ihanetine uğradığı için evlilik konusunda ağzı yanan ve bu yüzden yoğurdu fazlasıyla üfleyen ünlü sunucunun, ikinci kez gelin olacağını tüm Türkiye bu köşeden öğrenmişti. Geçen hafta Amerika'ya giden ve Coachella'da kurtlarını döken çifte kumruların, Türkiye'ye gelin-damat olarak döneceğini de ilk benden öğrenin. Los Angeles'da evlenmeye karar veren Esmersoy-Suyabatmaz çifti, umarım bir ömür mutlu olur."