MAGAZİN

Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz ABD'den evli dönecek

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2018 20:42 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Berk Suyabatmaz ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişan yüzüklerini takmıştı. Bu günlerde Coachella Festivali’nde bulunan çift ABD’den evli dönecek.

Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz ABD'den evli dönecek

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt, köşesinde Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz'ın ABD'den evli döneceğini yazdı. İşte o yazı…

"2006'da evlendiği İtalyan Massimo Cusimano'nun ihanetine uğradığı için evlilik konusunda ağzı yanan ve bu yüzden yoğurdu fazlasıyla üfleyen ünlü sunucunun, ikinci kez gelin olacağını tüm Türkiye bu köşeden öğrenmişti. Geçen hafta Amerika'ya giden ve Coachella'da kurtlarını döken çifte kumruların, Türkiye'ye gelin-damat olarak döneceğini de ilk benden öğrenin. Los Angeles'da evlenmeye karar veren Esmersoy-Suyabatmaz çifti, umarım bir ömür mutlu olur."

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Anahtar Kelimeler:
Berk Suyabatmaz Burcu Esmersoy

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