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Burcu Esmersoy Instagram'dan servet yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2020 11:10 | Son Güncelleme

Berk Suyabatmaz ile evliliği kısa süren, sevgilisi Allan Hakko’dan yeni ayrılan Burcu Esmersoy, Instagram’dan servet yaptı.

Instagram'da sürekli reklam içerikli paylaşımlar yapan Burcu Esmersoy, bu şekilde adeta servet kazanıyor.

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SnobMagazin'in haberine göre, 4 milyon takipçisi olan sunucu Burcu Esmersoy, sadece bir ürün tanıtımından 25 bin TL alıyor.

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Burcu Esmersoy, geçtiğimiz eylül ayında Berk Suyabatmaz'dan boşanmıştı. Mart ayında Allen Hakko ile yeni bir aşka yelken açan Esmersoy, aşkta aradığı mutluluğu yine bulamadı. Esmersoy'un bu ilişkisi yalnızca 3 ay sürdü.

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Kendisini sosyal medyaya veren Esmersoy, yaptığı reklam paylaşımlarıyla hatırı sayılır paralar kazanmaya devam ediyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu kadını neden takip eder insanlar anlamış değilim..kadin güzel desem güzel deil kaliteli desem kaliteli deil
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