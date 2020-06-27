Burcu Esmersoy Instagram'dan servet yaptı

Instagram'da sürekli reklam içerikli paylaşımlar yapan Burcu Esmersoy, bu şekilde adeta servet kazanıyor.

SnobMagazin'in haberine göre, 4 milyon takipçisi olan sunucu Burcu Esmersoy, sadece bir ürün tanıtımından 25 bin TL alıyor.

Burcu Esmersoy, geçtiğimiz eylül ayında Berk Suyabatmaz'dan boşanmıştı. Mart ayında Allen Hakko ile yeni bir aşka yelken açan Esmersoy, aşkta aradığı mutluluğu yine bulamadı. Esmersoy'un bu ilişkisi yalnızca 3 ay sürdü.



Kendisini sosyal medyaya veren Esmersoy, yaptığı reklam paylaşımlarıyla hatırı sayılır paralar kazanmaya devam ediyor.

