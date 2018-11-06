Burcu Esmersoy isyan etti: Nasıl bir cesaret!

Sunucu Burcu Esmersoy internet üzerinden yaptığı yayınlarla takipçilerine faydalı bilgiler verirken aynı zamanda yine internet üzerinden kendi adını kullanarak çıkar sağlayan insanlarla da uğraşıyor. Kendi adını kullanarak açılmış bir hesaptan reklam yapıldığını gören Esmersoy, sosyal medya hesabından bu sahtekarlığı ifşa etti ve bu kişilerle adalet önünde hesaplaşacağını açıkladı.

Ünlü isimlerin adlarını kullanarak satış yapan bu çetelerin son kurbanı da Esmersoy oldu. Kendi adının böyle işlere alet edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Burcu Esmersoy şu paylaşımlarda bulundu:





