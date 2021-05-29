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Burcu Esmersoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Burcu Esmersoy evli mi?

29.05.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Star TV ekranlarına geri dönüyor. Yeni sezona hazırlanan Esmersoy, Cumartesi günü Burcu ile Hafta Sonu programında sağlıktan spora pek çok konuyu birbirinden özel konuklarla ele alacak. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Burcu Esmersoy’u görenler yaşını ve güzelliğini nereden aldığını sormadan edemiyor.

Burcu Esmersoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Burcu Esmersoy evli mi?

1997’de Miss International seçilerek Türkiye’yi Japonya’da temsil eden Burcu Esmersoy, Dostluk Güzeli olarak adını duyurmuştu. Günel Zeynalova’nın Didem adlı klibinde oynayarak ekran karşısına çıkan Burcu Esmersoy akıllara kazınan sarı saçlarından eser yoktu.

Her geçen gün güzelliğine güzellik katan Burcu Esmersoy’un yaşını hiç göstermemesi, güzelliğini neye borçlu olduğu sevenleri tarafından merak ediliyor.

BURCU ESMERSOY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 2 Ekim 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur. Annesinin ismi Kamile babasının ismi ise Timur'dur. Çerkez kökenli olan Esmersoy, katıldığı bir programda annnesi ile babasınınhenüz 4 yaşındayken ayrıldığını açıklaması.

Babaannesinin büyüttüğü Burcu Esmersoy, Beşikta lisesini bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi Turizm bölümünü kazanmıştır. Turizm bölümünden mezun olmasının ardından New York Üniversitesi'nden Hospitality, Tourism and Sports Management eğitimi aldı. Japonya’da ülkemizi temsil eden Burcu Esmersoy, Dostluk Güzeli seçilerek göğsümüzü kabartmıştır. Sarı saçlarıyla tanıdığımız Esmersoy 1998 yılında Günel Zeynalova-Didem adlı klibinde oynadı. Klipteki siyah saçlarını gören sevenleri “iyi ki sarıya boyatarak imaj değiştirmiş” gibi yorumlarda bulundu. Kanal D'de çocuk programları yapımcılığı ve program sunuculuğu yaptı. Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu derece ile bitirdi. 2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı.

BURCU ESMERSOY EVLİ Mİ?

2005 tarihinde Ferrari Reklam Pazarlama Sponsor müdürü ile 2005 tarihinde Paris'te evlenen Burcu Esmersoy’un evliliği yalnızca 3 yıl sürdü. Uzun süre evlilik düşünmeyen ünlü sunucu 14 Mayıs 2018 tarihinde İş Adamı Berk Suyabatmaz ile New York'ta New York Türk Başkonsolosluğunda sade bir tören ile evlendi. Bu evliliği de kısa süren Esmersoy, eski eşi ile ilişki yaşayan Berrak Tüzünataç ile görüşmesini destekledi. Burcu Esmersoy eşinden boşanmasının ardından kimseyle birlikte görüntülenmemişti. Bir süre aşktan uzan kalan Esmersoy’un Allan Hakko ile aşk yaşadığı gündeme geldi.

Burcu Esmersoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Burcu Esmersoy evli mi

BURCU ESMERSOY HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

2017 - Dünya Güzellerim (Tv Programı)
2015 - 2016 - Elin Oğlu (Sunucu)(Televizyon Programı)
2015 - Komedi Türkiye (Sunucu)(Tv Programı)
2015 - Kalbim Ege'de Kaldı (TV Dizisi)
2014 - Arkadaşım Hoşgeldin (Kendisi) (Tv Programı)
2013 - BKM Güldür Güldür (TV Dizisi)
2012 - Survivor Türkiye
2012 - Ünlüler- Gönüllüler (Sunucu)(Tv Programı)
2012 - Çocuklar Duymasın (Aylin)(TV Dizisi)
2011 - Dedektif Memoli (Zeynep)(TV Dizisi)
2010 - Yok Böyle Dans (Yarışmacı)(Tv Programı)
2010 - Romantik Komedi (Ezgi) (Sinema Filmi)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Burcu Esmersoy
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