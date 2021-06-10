Burcu Esmersoy: Kuyumu kazanlar kaybetti

Alem dergisine sektörde yaşadığı olumsuz durumları anlatan Burcu Esmersoy, “Arkadan iş çevirme, kuyu kazma müsabakaları çok oldu. Fakat duruşumun ve çalışma azmimin ön planda olması sebebiyle hep bir noktada çabaları sonuçsuz kaldı ve savuşturuldu. Kariyerimde şu anda olunabilecek en iyi noktadayım” dedi.

İşte ünlü sunucunun açıklamaları:

-Çocukken orman mühendisi olma hayalim vardı.

-Ayda bir tam günümü yüz, vücut ve saç bakımına ayırıyorum, kendimi ödüllendiriyorum.

-Yaz insanıyım. Enerjisini ve ışığını güneşten alanlardanım.

