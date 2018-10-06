Burcu Esmersoy: O kadar da delirmedim

Burcu Esmersoy, geçen günlerde İstinye Park'ta görüntülendi.

Burcu Esmersoy, mayıs ayında evlendiği Berk Suyabatmaz'la kısa bir süreliğine yerleştiği otelden ayrılarak Göktürk'te 14 bin TL'ye 4 katlı lüks bir villaya taşındığı iddialarına da yanıt verdi.

Sunucu, "Dört katlı villaya 14 bin TL kira ödediğim, yazıldı.

Bu haberin çıkmasından rahatsızım" dedi.

Burcu Esmersoy sözlerine "Maddiyat konularını konuşmam ama bir eve o parayı ödeyecek kadar delirmedim" diyerek devam etti.



