MAGAZİN

Burcu Esmersoy: O kadar da delirmedim

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.10.2018 14:12 | Son Güncelleme

Berk Suyabatmaz’la evlendikten sonra Emirgan’daki evinden taşınarak kısa bir süreliğine bir otele yerleşen Burcu Esmersoy'un 14 bin TL'lik kiraya çıktığı iddia edilmişti. Burcu Esmersoy o iddialara yanıt verdi.

Burcu Esmersoy: O kadar da delirmedim

Burcu Esmersoy, geçen günlerde İstinye Park'ta görüntülendi.

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Burcu Esmersoy, mayıs ayında evlendiği Berk Suyabatmaz'la kısa bir süreliğine yerleştiği otelden ayrılarak Göktürk'te 14 bin TL'ye 4 katlı lüks bir villaya taşındığı iddialarına da yanıt verdi.

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Sunucu, "Dört katlı villaya 14 bin TL kira ödediğim, yazıldı.

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Bu haberin çıkmasından rahatsızım" dedi.

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Burcu Esmersoy sözlerine "Maddiyat konularını konuşmam ama bir eve o parayı ödeyecek kadar delirmedim" diyerek devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy Berk Suyabatmaz kiralık ev

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