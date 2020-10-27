Burcu Esmersoy'un kira zammı olay olmuştu! 'Şanım yürüsün'

Geçtiğimiz yıl Tarabya'da aylık kirası yaklaşık 30 bin TL olan bir villaya taşınan sunucu Burcu Esmersoy'a ev sahibi tarafından yüklü bir zam yapıldığı iddia edildi.

Bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemediği konuşulan Esmersoy'un 50 bin TL'ye çıkacak olan kira bedelinin yasal olmadığını belirterek itiraz ettiği öne sürüldü.

44 yaşındaki Burcu Esmersoy, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili açıklama yaptı.

Esmersoy, "Her gün kendimle ilgili acayip haberler görüyorum, duyuyorum. İzlensin, bakılsın, konuşulsun, tıklansın diye ne çok uğraşıyorsunuz benimle. Şanım yürüsün" ifadelerini kullandı.

