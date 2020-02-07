Burcu Esmersoy ünlüler dünyasını ikiye böldü!

Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz ve sevgilisi Berrak Tüzünataç'ın fotoğrafını beğenerek sosyal medyayı karıştırmıştı. Ünlü sunucu, daha sonra da “Düğün yaparlarsa gider misiniz?” sorusuna verdiği “Davet ederlerse giderim tabii ki, neden gitmeyeyim?” yanıtıyla olay oldu.

İKİYE BÖLÜNDÜ!

Burcu Esmersoy'un bu açıklamasının ardından ünlüler dünyası ikiye bölündü.

İşte açıklamaya gelen yorumlar;

Billur Kalkavan: Eski sevgilim düğününe beni çağırırsa giderim, gittim de. Gelin rahatsız olmadı. Niye olsun ki, bitmiş geçmiş gitmiş.

Seçkin Piriler: Hiç işim olmaz. Asla gitmem.

Ziynet Sali: Bu çok saçma bir şey, tabii ki gitmem.

Bade İşçil: Eğer eski eşim evlenecekse, benim o kişiyi tanımam lazım. Çünkü arada oğlum var. Oğlum kimin yanında olacak, bilmek isterim. İşin özü düğüne çağrıldıysam giderim. Bizler düğünlere cenazelere giden, örf adet toplumuyuz.

Behzat Gerçeker: Burcu (Esmersoy) eski eşinin ilişkisi umurunda değilmiş gibi davranıyor. Ama ben umursadığını düşünüyorum. (Gecce)

