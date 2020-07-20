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Burcu Gönder ve Bülent Emrah Parlak'tan boşanma açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 17:07 | Son Güncelleme

Oyuncu Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder'in boşanma dosyasında yer aldığı iddia edilen dilekçe herkesi şoke etti. Ünlü çift iddialarla ilgili açıklama yaptı. Burcu Gönder'in tektaş'ı zorla mı satıldı?

Burcu Gönder ve Bülent Emrah Parlak'tan boşanma açıklaması!

“Çok Güzel Hareketler Bunlar” programıyla üne kavuşan Bülent Emrah Parlak’ın beş yıl önce evlendiği Burcu Gönder ile boşanacağı iddia edilmişti. İddialara göre Gönder eşinin agresif tutumu ve öfke problemi nedeniyle boşanma davası açmaktan endişe ettiğini öne sürerek mahkemeden tedbir talep etmişti.

Gönder, daha sonra eşiyle anlaşmalı boşanma konusunda sulh olduklarını belirterek tedbir kararının kaldırılması için yeniden mahkemeye başvurmuştu. Bir diğer iddia ise Bülent Emrah Parlak'ın Burcu Gönder’in tektaş yüzüğünü sattırıp onun parasını almasıydı...

Bu şoke eden iddialardan sonra ünlü çift sosyal medyadan açıklama yaptı. Açıklamada "İkimizde dostane ilişkiler çerçevesinde evliliğimizi sonlandırma kararı aldık.

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Ayrıca haberlerde çıkan mücevher ve şiddet konuları tamamen asılsızdır" denildi.


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