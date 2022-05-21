Burcu Güneş'in altın kaplama elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı ve Kurtuluş Savaşı’nın başladığı gün olan 19 Mayıs 1919’un 103’üncü yıl dönümünü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşku ile kutladı.

Kutlamalar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Burcu Güneş, Antalyalı hayranlarıyla buluştu. Pop müziğinin ünlü ismi, birbirinden hareketli şarkılarını seslendirdi. Ünlü sanatçı, elinde Türk bayrağıyla 10. Yıl Marşı'nı seslendirdi ve meydanı dolduran binlerce kişi, Güneş'e eşlik etti.

Gecenin devamında son dönemin genç ve popüler şarkıcılarından Emir Can İğrek sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren genç sanatçı, Cumhuriyet Meydanı’nda unutulmaz bir gece yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, günün anısına Burcu Güneş ve Emir Can İğrek’e Atatürk tablosu ve çiçek takdim etti.

Burcu Güneş, Antalya konserinde altın kaplama ve swarovski boncuklarının 1.5 ayda işlendiği özel dikim beyaz bir elbise tercih etti.

Geniş repertuvarıyla Antalyalı sevenlerine müzik ziyafeti sunan ünlü şarkıcının elbisesinin 150 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.



