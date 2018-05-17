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Burcu Güneş 'Playback yapma' diyen seyirciyi fena azarladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2018 12:10 | Son Güncelleme

Burcu Güneş, geçen gün Aydın'da gerçekleştirilen bir festivalde sahne aldı, seyircilerden gelen tepki şarkıcıyı çok şaşırttı.

Burcu Güneş 'Playback yapma' diyen seyirciyi fena azarladı

Eski ve yeni şarkılarını Aydınlılar için söyleyen Burcu Güneş, istek üzerine yeni albümünden bol bol türküler de söyleyerek iki saat sahnede kaldı.

'PLAYBACK YAPIYORSUN YETER'
Gecenin ilk dakikalarında sahne önünde toplanan bir grup gencin arasına karışmış bir adam sanatçıya sözlü tacizde bulundu. Sanatçının dikkatini çekmeye çalışarak yüksek sesle bağıran adam, Burcu Güneş'e ''Playback yapıyorsun, yeter. Bize canlı söyle, arkadaki adamların da canlı çalmıyor zaten!'' deyince olanlar oldu.

Bu sözlere kayıtsız kalamayan Burcu Güneş, sahnede resmen çılgına döndü.

Sanatçı, ''Yıllardır televizyonlarda bile daima canlı söylemeye gayret ediyorum. Bari konserimdeyken bana söylemeyin playback yapıyorsun diye'' diyerek tepki gösterdi.

''Ama haklısınız aslında bu bir iltifat, sahnede playback kadar kusursuz ve iyi, hatta orijinalinden daha iyisini çalıyor ve söylüyoruz'' diye sözlerine devam eden Burcu Güneş'e konsere gelen binlerce kişi alkışlarla destek verdi.

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burcu güneş Playback

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