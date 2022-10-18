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Burcu Güneş üvey annesine tapu iptal davası açmıştı! Karar belli oldu

18.10.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babasından miras kalan evi üzerine geçirdiği iddiası ile üvey annesine tapu iptali davası açan Burcu Güneş’in davasında mahkeme, davanın reddine karar verdi. Davalı tarafın avukatı, “Karar ile müvekkilim hak ettiği adalete kavuşmuştur” dedi.

Burcu Güneş üvey annesine tapu iptal davası açmıştı! Karar belli oldu

Sanatçı Burcu Güneş, 2002 yılında vefat eden babası Ali Güneş’ten miras kalan Antalya’daki evi bedelsiz şekilde üzerine geçirdiği iddiasıyla üvey annesi Nuray Güneş’e tapu iptali davası açmıştı. Antalya 5. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan "tapu iptali ve tescil" davasında hakim, evin 3/8 hissesine ihtiyati tedbir konulmasına karar vermişti.

"EVİ ABLAMA HEDİYE ETMİŞTİR"

Açılan davanın 2. celsesinde tanıklık yapan Nuray Güneş’in kardeşi Gülay Şengün, “Davalı ablam olur. Ali Güneş davalının eşiydi. Davacı Burcu Güneş, Ali Güneş’in ilk evliliğinden olan kızıdır. Ablam davacı Burcu Güneş’i kendi öz kızı gibi görmüştür. Burcu Güneş evlenip evden ayrıldıktan sonra yine babası ve ablam ile görüşmeye devam etti. Eniştem, dava konusu olan evi ablama hediye etmiştir” şeklinde beyanda bulunmuştu.

Burcu Güneş üvey annesine tapu iptal davası açmıştı! &quot;Kızım bunu senden hiç beklemiyordum&quot;Burcu Güneş üvey annesine tapu iptal davası açmıştı! "Kızım bunu senden hiç beklemiyordum"

Mahkeme, bugün görülen 3. celsede kararını açıkladı. Antalya 5. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen karar duruşmasında davanın reddine karar verildi.

"MÜVEKKİLİM HAK ETTİĞİ ADALETE KAVUŞMUŞTUR"

Davaya ilişkin konuşan Nuray Güneş’in avukatı Begüm Güngör, “Müvekkilim her zaman davacıyı öz kızı gibi görmüş, sevmiş, tüm ilişkileri dava sürecine kadar bu şekilde devam etmişti. Müvekkilim hak etmediği halde böyle bir süreçle karşı karşıya kalmış ve bu süreçte çok yıpranmış, mağduriyetine sebep olmuştur. Süreci başından sonuna kadar, bugüne kadar takip ettik ve haksız davanın reddine karar verildi. Verilen karar ile müvekkilim hak ettiği adalete kavuşmuştur. Haksız bir dava olduğu kanaatine varıldı. Davacıyı her zaman öz kızı gibi seven müvekkilim, bu gibi bir bir dava ile karşı karşıya kaldığı için derinden üzüldü. Bu mağduriyetin bu kararla gitmiş olması onu mutlu etti. Biz de sürecin takipçisi olarak talebimizin kabulüyle, davanın reddine karar verilmiş olmasıyla adaletin tecelli ettiğini bir kez daha anlamış olduk” dedi.

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