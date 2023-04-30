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Burcu Güneş yıllar sonra gelen anne itirafıyla herkesi şoke etti! "Evi araması yasaktı"

30.04.2023 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Burcu Güneş, katıldığı bir programda aile hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Burcu Güneş, annesiyle ilgili söyledikleriyle herkesi şoke etti.

Burcu Güneş yıllar sonra gelen anne itirafıyla herkesi şoke etti! "Evi araması yasaktı"

Türk Pop Müziğinin güçlü seslerinden Burcu Güneş, Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, anne ve babasının kendisi 7 yaşındayken ayrıldığını ve annesiyle görüşmesinin yasak olduğunu anlattı.

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Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu yaptığı 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk olan şarkıcı, yıllar sonra bulduğu annesi hakkında ilk kez konuştu.

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Annesinin kendisi daha küçükken evi terk ettiğini ve babasının başka bir kadınla evlendiğini söyleyen Güneş, yıllar sonra 'o dönemler annesinin evi aramasının yasak olduğunu' itiraf etti.

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Güneç, programda anlattıklarıyla herkesi duygulandırdı. O günleri anlatan şarkıcı yaşadıklarını şu kelimelerle ifade etti:

"7 yaşında annemle babam boşandı, 18 yaşıma kadar annemi hiç görmedim. Annemi çok özler ve ona şiirler yazardım. Annemle hiç karşılaşamadım, göremedim. Evin içinde biraz fazla babaannemin maskülen ve otoriter şekilde davranışıyla büyüdüm. Evde dedem, babam ve babaannemle büyüdüm. Annemi sonradan İzmir'de buldum, o zamanlar cep telefonu yok, işyeri numarası yok, bir telefon görüşmesi bile yapamıyoruz...

"ANNEMİN BİZİM EVİ ARAMASI YASAKTI"

Babam yeni bir hanımla evlenmişti ve o hanım annemin aramasını istemiyordu. İlk kez anlatıyorum. Anlattığım konular değil bunlar. Benim hayatımdan çok güzel bir roman çıkar ama, ben anlatabilir miyim bilmiyorum"

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18 yıl sonra annesine kavuştuğunu açıklayan Güneş, "Çok arkadaşım anlatıyor artık geçmişini, Burcu Esmersoy da anlattı. Rahatlatıyor belki insanları ama, babam öldüğü için onu da zor durumda bırakmak istemiyorum. Onların izni olmadan çok konuşuyormuşum gibi olmasın, ailemi de kötü duruma düşürmek istemiyorum çünkü onların da kendi hikayeleri..." diyerek artık yaşadıklarını itiraf etek istediğini söyledi.

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