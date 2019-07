Burcu Kara: Bitti, yeter, olmuyor dedim hem de birkaç kez

Yer aldığı başarılı projeler ve güzelliği ile dikkat çeken Burcu Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine önemli bir hayat dersi verdi. Kendisinin de içine düştüğü karamsarlık ve vazgeçişler üzerine dikkat çekici satırlar yazan Kara elinde güvercin tutarken çekilmiş karesinin altına şunları yazdı:

“Hiç vazgeçtiğiniz oldu mu her şeyden? Hiç bitti dediğiniz, yeter dediğiniz, olmuyor dediğiniz, inancınızı yitirdiğiniz her şeye, hepsi yalanmış deyip güveninizin bittiği herkese? Benim oldu. Hem de birkaç kez. Hayatın bize bir hediye olduğunu unuttuğum bir kaç dönem. Çok sevdiğim dostum Uzman Psikolog Evren Morgül’ün yaşam sevgisiyle ilgili paylaşımındaki şahane hikayeye bayıldım. Ölüm cezası verilen Sokrates’i bir öğrencisi elinde sazıyla ziyarete gitmiş. Sokrates öğrencisine evlat bana da öğretsene şu sazı çalmayı deyince öğrencisi şaşırıp, aman hocam demiş. Siz yarın öleceksiniz, saz çalmayı öğrenip ne yapacaksınız? O da iyi ya işte evlat demiş, güzellik saz çalmakta değil, onu öğrenmekte. Yarın öleceğini bile bile bu nasıl bir yaşama sevgisi. Bizim derdimiz ölümden de büyük olabilir mi? Sen bırakırsan asıl her şey bırakır seni. Öyle değil mi? Yapacak her şey bitti mi, dikilecek her çiçek? Gidilecek her yer, selam verilecek herkes? Tüm kuşlar sustu mu, ağaçların hepsi soldu mu, güneş battı da çıkmadı mı, hayır!. Peki saz çalmayı öğrendiniz mi? O zaman?”