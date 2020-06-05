Burcu Kara maskesiz dolaşanları görünce isyan etti

Sosyal medya hesabı üzerinden karantina günlerini nasıl geçirdiğine dair paylaşımlarda bulunan Burcu Kara, bu defa normalleşme sürecine dair bir paylaşım ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Yapılan açıklamalar sonrasında işlerini görmek adına dışarıya çıkan ancak tedbiri de elden bırakmayan Burcu Kara, sokakta karşılaştığı manzaradan duyduğu rahatsızlığı sosyal medya hesabından dile getirdi.

Virüs tehlikesinin henüz geçmediğini söyleyen Kara şu tepkiyi verdi:

“Günaydın merkez… İki gündür kontrolü bırakmadan dışarı çıkıp, işlerimi halledip eve döndüm. Ama maalesef insanların belki yüzde sekseninde maske yoktu. Ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Hele o gençler! Kimse zevk almaz bunu takarken. Ama aylardır, saatlerce hiç çıkarmadan bununla yaşayıp bize, bizim için hizmet eden sağlık çalışanlarının yerine kendinizi bir koyun yahu! Bu kadar emeği, bu kadar vakit ve ekonomik kaybı nasıl hiçe sayıyorsunuz? Virüs bitti demedi kimse. Önlem alıp, hayatımıza kontrollü bir şekilde devam edelim dendi. Başına buyruk yaşamak cahilliktir. Böyle bir dönemde kul hakkı yemektir hatta. El insaf!”

