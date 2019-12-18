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Burcu Kıratlı hamile mi? Burcu Kıratlı'dan açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 13:43 | Son Güncelleme

Ayrılığa 10 gün dayanabilen Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl yeniden evlilik hazırlığında... Ünlü çiftin bebek beklediği iddialarına yanıt Burcu Kıratlı'dan geldi.

Burcu Kıratlı hamile mi? Burcu Kıratlı'dan açıklama geldi

Oyuncu Burcu Kıratlı, şarkıcı Sinan Akçıl ile geçen yıl aralık ayında Amsterdam'da dünyaevine girmiş; ancak çift 6 ay sonra ani bir kararla boşanmıştı. Boşanmadan kısa süre sonra barışan çiftin bebek beklediği konuşuluyordu.

Eski eşi Sinan Akçıl'la ikinci kez nikah masasına oturmak için gün sayan Burcu Kıratlı, "hamilelik" iddialarına 2. Sayfa programında yanıt verdi:

"Hamile değilim" diyen Kıratlı açıklamasında şunları söyledi:

"Evlilik dışı bebeğe karşıyım. Yaşayana saygılıyım ancak benim aileme, örf ve adetlerime ters. Yani kısaca bebek yok. Evli olsam da bu dönemde bebek düşünmezdim. Çünkü bir projem var. Bir sağlam iş daha yaptıktan sonra düşünüyorum. Bir daha yurtdışında evlenmeyiz. Burada ailelerimizin, sevdiklerimizin yanımızda olduğu bir şey yaparız.

"Çok yemek yiyorum. Aklınızın alamayacağı kadar çok şey yiyorum. Gece yarısı kek yerim, eve pizza söylerim. Zayıflığım genetik herhalde."

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Arkadaki çam ağacı da adetten mi.
@tolga_yildirim_1981 evet eski bir türk geleneği. ayrıca adet nedemek ya beğendiğim birşeyi ister yaparım ister yapmam kime ne.. herkes işine baksın ahlaklı olsun vicdanlı olsun gerisi boş isteyen ağaç süsler isteyen gider ağaç gölgesinde dinlenir..
sen gidip sahtekar arab ülkelerinde yaşa güya orda çam ağacı yok.sen oraya layıksın orda çam ağacı yok
evlilik dışı ilişki normal yani örf adetlere uygun ama çocuk uygun değil öylemi yazık
ELİ BOŞ İNSANLARIN TUHAF İŞLERİ .
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