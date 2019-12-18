Burcu Kıratlı hamile mi? Burcu Kıratlı'dan açıklama geldi

Oyuncu Burcu Kıratlı, şarkıcı Sinan Akçıl ile geçen yıl aralık ayında Amsterdam'da dünyaevine girmiş; ancak çift 6 ay sonra ani bir kararla boşanmıştı. Boşanmadan kısa süre sonra barışan çiftin bebek beklediği konuşuluyordu.

Eski eşi Sinan Akçıl'la ikinci kez nikah masasına oturmak için gün sayan Burcu Kıratlı, "hamilelik" iddialarına 2. Sayfa programında yanıt verdi:

"Hamile değilim" diyen Kıratlı açıklamasında şunları söyledi:

"Evlilik dışı bebeğe karşıyım. Yaşayana saygılıyım ancak benim aileme, örf ve adetlerime ters. Yani kısaca bebek yok. Evli olsam da bu dönemde bebek düşünmezdim. Çünkü bir projem var. Bir sağlam iş daha yaptıktan sonra düşünüyorum. Bir daha yurtdışında evlenmeyiz. Burada ailelerimizin, sevdiklerimizin yanımızda olduğu bir şey yaparız.

"Çok yemek yiyorum. Aklınızın alamayacağı kadar çok şey yiyorum. Gece yarısı kek yerim, eve pizza söylerim. Zayıflığım genetik herhalde."

