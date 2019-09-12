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Burcu Kıratlı Sinan Akçıl'ı unutmaya çalışıyor

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 12.09.2019 16:17 | Son Güncelleme

Yılbaşı akşamı Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da evlenen Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çifti, önceki hafta anlaşmalı olarak boşandı. Kıratlı, ayrılık acısını boya yaparak atlatmaya çalışıyor.

9 ay önce yurt dışında nikah masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’nın mutlulukları kısa sürdü. Ünlü çift, Beykoz Adliyesi’nde önceki hafta evliliklerini bitirdi. Ayrılık acısını anlatmaya çalışan oyuncu Burcu Kıratlı, kendisini sanata verdi. Kıratlı, sosyal medya sayfasından boya yaparken çekildiği bir videosunu takipçileriyle paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
burcu kıratlı Sinan Akçıl

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