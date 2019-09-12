Burcu Kıratlı Sinan Akçıl'ı unutmaya çalışıyor

9 ay önce yurt dışında nikah masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’nın mutlulukları kısa sürdü. Ünlü çift, Beykoz Adliyesi’nde önceki hafta evliliklerini bitirdi. Ayrılık acısını anlatmaya çalışan oyuncu Burcu Kıratlı, kendisini sanata verdi. Kıratlı, sosyal medya sayfasından boya yaparken çekildiği bir videosunu takipçileriyle paylaştı.



