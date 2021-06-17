Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Aşk Mantık İntikam Esra kimdir?

12 Aralık 1989 doğumlu Burcu Özberk, İlhan Şen ile başrolü paylaşıyor. Burcu Özberk, Aşk Mantık İntikam dizisinde boşanmış ve eski eşiyle yeniden bir araya gelmek için çabalayan Esra karakterini canlandırıyor. Dizide eski eşinin kendisine güvenmesi için her türlü çabayı gösteren Esra karakteri boşandığı eşini yıllar sonra televizyonda görünce büyük bir şok geçirecek.

AŞK MANTIK İNTİKAM ESRA KİMDİR?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine Burcu Özberk hayat veriyor.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

32 yaşındaki güzel oyuncu en FOX TV ekranlarında yayınlanan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterine hayat vermişti. Özberk’in bu dizisi reyting alamayınca yayın hayatına erken veda etti. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrol oynadığı Afilli Aşk ise epey sevilmişti. Özberk şimdi de Afilli Aşk gibi romantik komedi dizi olan Aşk Mantık İntikam dizisinde yer alacak. Kore’deki bir diziden uyarlama olan Aşk, Mantık, İntikam’da Esra karakterini canlandıracak olan güzel oyuncunun eğitim hayatına bakacak olursak, Özberk Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunudur.