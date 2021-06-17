Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Aşk Mantık İntikam Esra kimdir?

12 Aralık 1989 doğumlu Burcu Özberk, İlhan Şen ile başrolü paylaşıyor. Burcu Özberk, Aşk Mantık İntikam dizisinde boşanmış ve eski eşiyle yeniden bir araya gelmek için çabalayan Esra karakterini canlandırıyor. Dizide eski eşinin kendisine güvenmesi için her türlü çabayı gösteren Esra karakteri boşandığı eşini yıllar sonra televizyonda görünce büyük bir şok geçirecek.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine Burcu Özberk hayat veriyor.
32 yaşındaki güzel oyuncu en FOX TV ekranlarında yayınlanan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterine hayat vermişti. Özberk’in bu dizisi reyting alamayınca yayın hayatına erken veda etti. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrol oynadığı Afilli Aşk ise epey sevilmişti. Özberk şimdi de Afilli Aşk gibi romantik komedi dizi olan Aşk Mantık İntikam dizisinde yer alacak. Kore’deki bir diziden uyarlama olan Aşk, Mantık, İntikam’da Esra karakterini canlandıracak olan güzel oyuncunun eğitim hayatına bakacak olursak, Özberk Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunudur.
2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde ilk kez ekran karşısına çıkmıştır. Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Huricihan Sultan karakterini canlandıran Özberk, asıl tanınmasını ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Güneşin Kızları dizisine borçludur.
Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır.
2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. En son Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır.
Güzelliği ile dikkat çeken ve sosyal medyada çokça beğenilen Burcu Özberk’in eski halini görenler “tam bir estetik harikasıymış” demekten kendini alıkoyamadı. Ancak Burcu Özberk daha önce verdiği röportajda hiç estetiğinin olmadığını, bu söylemlerin nereden çıktığını sorarak sitem etmişti.
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