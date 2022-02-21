Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın başrol oyuncusu Burcu Özberk son olarak Maske Kimsin Sen yarışmasına katılmıştı. Performansıyla büyük beğeni toplayan Özberk sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Dizide hayat verdiği Esra karakteriyle adından söz ettiren Burcu Özberk'ten gece yarısı pozu geldi. "Sadece dışarı izlemek istemiştim" notuyla verdiği pozları paylaşan oyuncunun derin göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı.

Burcu Özberk'in hayranları bu iddialı pozlara "Yaktın canım", "Bu ne güzellik" yorumları yağdırdı.

AŞK AÇIKLAMASI

Partneriyle hakkında çıkan aşk haberleri hakkında konuşan Özberk, hayatında kimsenin olmadığını söyleyerek "Bizi birbirimize yakıştırmaları güzel bir şey" ifadelerini kullanmıştı.



