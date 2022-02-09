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Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

08.02.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazar akşamları tüm izleyicileri ekrana kilitleyen Yargı dizisinin baş karakteri Ceylin, giydiği her kıyafetle sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer alıyor. Gözü pek avukat, mesleği gereği klasik bir tarza sahip. Giydiği her şeyi kusursuz taşıyan Pınar Deniz’e de hakkını vermek gerekiyor tabii. Hepimize ilham veren Ceylin’in tarzını ayrıntılarıyla keşfetmeye ne dersiniz?

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Pastel tonlar, düz kesimler, göz yormayan desenler... Klasik giyimde şıklığı yakalamak hem çok basit hem çok dikkat istiyor. Çünkü birbirine benzeyen bu kombinlerde kimi zaman klişeye düşmek ve sıradan hissetmek söz konusu olabiliyor. Ama Yargı'nın Ceylin'i bu ön yargıları yıkarak formal giyime yeni bir bakış açısı getirdi. Yargı dizisiyle gündemden düşmeyen Pınar Deniz, hayat verdiği Ceylin Erguvan karakterinin tarzıyla hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Sempatik tavırları ve güçlü duruşuyla herkesin sevgilisi haline gelen Ceylin, klasik stille nasıl şık olunacağını bizlere gösterdi. Biz de Ceylin Erguvan'dan ilham alan parçalardan oluşan bir liste hazırladık. Gelin, birlikte bakalım!

1. Kış mevsiminin olmazsa olmazı: Uzun kaban

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Uzun kabanlar, hepimizin dolabının demirbaşlarından. Bu zamansız parçalar kıyafeti tamamladığı gibi, başlı başına çarpıcı bir şıklık sunuyor. Yargı dizisinde Ceylin karakteriyle karşımıza çıkan Pınar Deniz, dizide öyle güzel parçalar giyiyor ki sosyal medyada sık sık onun giydiği kabanlar konuşuluyor. Giydiği her parçayı kusursuz taşıyan Deniz’in canlandırdığı karakter bir avukat olunca da bolca dış mekan çekimi izliyoruz. Haliyle de bolca kaban... Genellikle mont ve kaban tercihlerini klasik renklerde seçen Ceylin, tercihlerini vücuduna yapışmayan bol modellerden yana kullanıyor.

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2. Yüksek bel etekle olduğunuzdan ince görünün

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Hem şık hem zarif bir görünüm elde edeceğiniz kalem eteklerle olduğunuzdan uzun ve zayıf görünmeniz mümkün. Pek çok kişiye stil konusunda ilham veren Ceylin karakteri de sık sık bu modeli tercih ediyor. Pınar Deniz gibi kusursuz görünmek için kalem etekler mutlaka dolabınızın baş köşesinde olmalı. Resmi bir stil için kalem etek, gömlek ve bir blazer ceket kombini harika seçim. Crop bluz, kalem etek ve düz tabanlı spor ayakkabı birleşimi ile sportif şıklığı yakalamanız da mümkün.

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Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

3. Göz kamaştıran şıklık

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

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Kırmızının şıklığı ve enerjisi tartışılmaz bir gerçek. Renk seçiminde kendimize sınırlar koymadan cesur davranmanın tam zamanı! Son dönemde özellikle blazer ceketlerde sıkça kullanılan kırmızı, Ceylin’in de favorisi. Kırmızı bir blazer ceketi siyah dar kumaş pantolon ya da kalem etekle tamamlayarak vurucu bir etki yaratabilirsiniz. Üstelik blazer ceketler yalnızca klasik giyimde de kullanılmıyor. Sosyal hayatınızda da jeanlerle kombinlediğinizde spor şıklığı elde etmeniz oldukça kolay. Bu iddialı şıklğa mutlaka bir şans verin.

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4. Konforuna alışınca vazgeçemeyeceksiniz

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Alttan çıtçıtlı bluz giymeye alıştıysanız vazgeçmeniz çok zor! Daha önce kombinlerinde kullanmayanların mesafeli yaklaştığı bluzlar hem çok şık hem kullanım kolaylığı açısından avantaj sağlıyor. Özellikle işiniz sebebiyle klasik bir tarzınız varsa, gömleği düzgün biçimde pantolon ya da etek içinde tutmanın zorluklarını deneyimlemiş olmalısınız. “Pot mu oldu?”, “Dışarı mı çıktı?”, “Yamuk mu duruyor?” derken gününüz ayna karşısında yitip gider. Neyse ki imdadımıza yetişen alttan çıtçıtlı bluzlar var. Pınar Deniz’in canlandırdığı Ceylin karakteri, bu parçaları kullanmakta oldukça başarılı. Özellikle yüksek bel etek ve pantolonlarla kullanıldığında size inanılmaz bir hareket özgürlüğü kazandırıyor. Ceket ve hırkaların altında da oldukça şık duruyor.

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5. Asil bir görünüm için siyah etek

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Çalışan kadınların en büyük problemi “Yarın ne giysem” oluyor. Klasik siyah etekler ise tıpkı "küçük siyah elbise" efsanesi gibi anlarda hayat kurtarıyor. Mesleği gereği genellikle klasik bir giyimle gördüğümüz Ceylin de siyah etekli kombinleri gerçekten çok iyi taşıyor. Eteklerinde yırtmacı genellikle ön ya da yan tarafta tercih eden Ceylin, klasik parçalardan şaşmıyor. Siz de beyaz dik yaka gömleklerle kullanıldığında gerçekten asil bir şıklık yaratan siyah etekleri proporsiyonunuza göre kloş, kalem ya da A kesim tercih edebilirsiniz. Boy seçeneği ise yine size ve ihtiyaçlarınıza göre.

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6. Derinin asi havasına kendinizi bırakın!

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

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Eğer dizinin sıkı bir izleyiciyseniz Kaan Urgancıoğlu’nun oynadığı Ilgaz karakterinin avukatlık ruhsatını aldığı sahneyi hatırlarsınız. Gözleri salonda umutsuzca Ceylin’i ararken kapıda beliren karakterimiz bizleri biraz şaşırtıyor ve uzun deri bir trençkot giyiyordu. Bu sahnede Ceylin, deri mont ve kabanların nasıl kullanılacağını çok fazla kafa yormamıza gerek bırakmadan kusursuz bir örnekle bize gösterdi. Her zaman şık ve iddialı görünen deri parçalar, stilde bambaşka bir etki yaratıyor. Bu iddialı malzeme klasik tarzla birleştiğinde ise ortaya mükemmel bir görünüm çıkıyor.

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7. Bordo takımla fark yaratın!

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Son günlerde oversize modeller dolabımızın vazgeçilmezlerinden oldu. Klasik takımlar da bu modaya uyum sağladı. Özellikle blazer ceketlerde üste oturan klasik duruştan çok, önünü açık kullanabileceğimiz daha salaş modeller öne çıktı. “Nasıl durur acaba?” diye düşünüyorsanız hemen gözünüzün önüne Yargı’nın cevval avukatı Ceylin’i getirin. Neredeyse her bölümde bizi kendine hayran bırakan Ceylin, takımlarının ceketlerinde genellikle oversize modelleri tercih ediyor. Akılda kalan bordo takımı ise ilk 10'a girecek cinsten. Siz de bordo takım alternatifini mutlaka değerlendirmelisiniz.

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8. Her gardırobun demirbaşı: Hırka

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Fermuarlı basic hırkalara asla burun kıvırmayın. Bu joker parça bir gün sizi “Bugün ne giysem?” derdinden bir anda kurtarabilir. Farklı renk seçenekleri ile değişik kombinler yapmaya imkan tanıyan hırkaları kumaş pantolon veya eteğin üzerine giyip sade bir şıklık elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra basic hırkalar günlük hayatta jean pantolonlar ile de şahane duruyor. Stiline hayran olduğumuz Yargı dizisinin Ceylin'i de sık sık basic hırkalar ile çeşitli parçaları kombinliyor.

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9. İçine tüm koşuşturmacayı sığdırın

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Büyük çantalar hayat kurtarır. Hele de Ceylin gibi tez canlı ve sürekli aktif bir insansanız. İçinde cüzdanınız ve telefonunuz gibi en önemli eşyalarınızı taşıyabileceğiniz geniş bir çantaya ajandanızı, belki öğlen atıştırmalığınızı ya da dosyalarınızı da kolayca sığdırabilirsiniz. Büyük boy deri çantalar klasik tarzınızı tamamlayacak en önemli aksesuarların başında geliyor. Takı takmayı sevmiyorsanız şık bir çantayla aksesuar açığınızı da kolayca kapatabilirsiniz. Birbirinden şık ve kaliteli seçenekleri bulunan büyük boy çantalarda dikkat edeceğiniz en önemli nokta omuz saplarının sağlam olması. Sonrası çok kolay, neye ihtiyacınız varsa içine doldurun gitsin!

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10. Hem feminen hem rahat

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Ayağınızın rahat olması günü rahat geçirmenizi sağlayacak en önemli etmenlerin başında geliyor. Bu nedenle ayakkabı seçimini doğru yapmakta ve gerçekçi karar vermekte fayda var. Eğer siz de Ceylin gibi çok koşuşturmalı ve dinamik bir işe sahipseniz yüksek topuklar bir süre sonra sizi yavaşlatabilir. Uzun süre ayakta kalıyorsanız da zorluk yaşamanız yüksek bir ihtimal. Stilettolar artık hemen hemen her topuk boyunda üretiliyor ve oldukça konforlu dizayn ediliyor. Hem casual hem ofis yaşamınızda kolayca kombinleyebileceğiniz stilettolarla dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

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