Burcu Özberk'ten yeni tatil pozları! Tatil keyfi tam gaz devam

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Afili Aşk”ın final yapmasının ardından tatile çıkan Burcu Özberk, Bodrum’a gitti. Burcu Özberk geçen perşembe aralarında stilist Serenay Satıcı’nın da bulunduğu arkadaş grubuyla Yalıkavak’taki bir plajdaydı.

Özberk'in deniz yatağına çıkma çabası kameralara yansıdı.



Üç kez düşen oyuncu, dördüncü denemesinde deniz yatağına çıkmayı başardı.



Ekipteki erkeklerden biri ise görüntülenmemek için suya atlayarak iskeleye çıktı.



Burcu Özberk görüntülendiği günün ardından ise otelden tatil pozları paylaştı.

Güzel oyuncunun paylaşımlarına hayranları beğeni yağdırdı. Özberk'in fit vücudu da gözlerden kaçmadı.