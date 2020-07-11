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Burcu Özberk'ten yeni tatil pozları! Tatil keyfi tam gaz devam

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 09:46 | Son Güncelleme

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Afili Aşk'ın final yapmasının ardından soluğu tatilde alan oyuncu Burcu Özberk denizde yakalandı. Özberk'in deniz yatağına çıkma çabası dikkat çekti.

Burcu Özberk'ten yeni tatil pozları! Tatil keyfi tam gaz devam

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Afili Aşk”ın final yapmasının ardından tatile çıkan Burcu Özberk, Bodrum’a gitti. Burcu Özberk geçen perşembe aralarında stilist Serenay Satıcı’nın da bulunduğu arkadaş grubuyla Yalıkavak’taki bir plajdaydı.

Özberk'in deniz yatağına çıkma çabası kameralara yansıdı.
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Üç kez düşen oyuncu, dördüncü denemesinde deniz yatağına çıkmayı başardı.
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Ekipteki erkeklerden biri ise görüntülenmemek için suya atlayarak iskeleye çıktı.
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Burcu Özberk görüntülendiği günün ardından ise otelden tatil pozları paylaştı.

Burcu Özberk bikinili yakalandı! Ödülü aldı tatile koştuBurcu Özberk bikinili yakalandı! Ödülü aldı tatile koştu

Güzel oyuncunun paylaşımlarına hayranları beğeni yağdırdı. Özberk'in fit vücudu da gözlerden kaçmadı.

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