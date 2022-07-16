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Burcu Özberk Twitter'dan isyan etti! Sahili o halde görünce...

16.07.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Aşk Mantık İntikam' dizisindeki rolüyle uzun süre adından söz ettiren başarılı oyuncu Burcu Özberk, sahillerin çöplerle dolu olmasına Twitter hesabından isyan etti.

Burcu Özberk Twitter'dan isyan etti! Sahili o halde görünce...

Burcu Özberk'in başrolünde rol aldığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisi geçtiğimiz aylarda final yaparak ekranlara veda etmişti.Ünlü oyuncu bir süre çalışmak istemediğini ve kendisine vakit ayırmak istediğini açıklamıştı. Şimdilerde bol bol tatil yapan oyuncu tatil pozlarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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Ünlü oyuncu Burcu Özberk, Twitter'da isyan etti. Özberk, sahile çöp atanlara Twitter'daki paylaşımıyla sitem etti. Burcu Özberk, paylaşımında "Çöpü çöpe atmayı öğrenemediniz! Tüm sahil çöp ama yaaaaa" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
burcu özbek
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