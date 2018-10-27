MAGAZİN

Burcu'nun Cadılar Bayramı makyajı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.10.2018 14:42 | Son Güncelleme

Sunucu Burcu Esmersoy, internet üzerinden açtığı kanalında bu defa Cadılar Bayramı makyajı paylaştı.

Burcu'nun Cadılar Bayramı makyajı

Kendi adını taşıyan bir Youtube kanalı üzerinden takipçileriyle keyifli videolar paylaşan sunucu Burcu Esmersoy’un hesabından paylaştığı son video yaklaşmakta olan Cadılar Bayramıyla ilgili oldu. Bu günde yapılabilecek bir makyaj önerisini bir makyözün yardımıyla hayata geçiren Esmersoy ortaya çıkan tabloyu instagram hesabından paylaşmadan edemedi. Makyajını Meksika’da kutlanan ‘Ölüler Günü’ festivali makyajına da benzeten Esmersoy; “Günaydın! Benden ancak böyle bir makyaj videosu çıkardı. Buyrunuz efendim tamamı eğlencelik “cadılar bayramı” makyajı videosu youtube kanalımızda. Konsept aslında “halloween” degil “day of the dead” ama idare eder bence…” satırlarını yazdı.


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Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy cadılar bayramı

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