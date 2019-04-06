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Burdur'da barınak yakınındaki çukurlarda kedi ve köpek ölüleri bulundu

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YAŞAM  | 06.04.2019 19:34 | Son Güncelleme

Burdur'da hayvan barınağının dışındaki çukurlarda çok sayıda kedi ve köpek ölüsü bulundu. Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan, "Hukuki süreç başlatıldı. Takipçisiyiz. Çukurlardan 15 köpek çıkarıldı. Toplu ölüm olduğu belli" dedi.

Burdur'da barınak yakınındaki çukurlarda kedi ve köpek ölüleri bulundu

Burdur Hayvan Dostları Derneği üyeleri, çarşamba günü Çeltikçi'de otomobilin çarpması sonucu ayakları kırılan ve geçtiğimiz günlerde tedavi edilmek için Burdur Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen köpeğin durumunu öğrenmek istedi. Bölgeye gelen grup, hayvan bakımevinin yaklaşık 20 metre mesafesindeki boş arazide bulunan çukura gömülmüş halde köpeğin ölüsünü buldu. Bölgede araştırma yapan grup, çukurlarda çok sayıda kedi ve köpek ölüsü olduğunu belirledi. Köpeklerden bazıları otopsi için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'ne gönderildi.

'ÜZERİNE İKİ KÜREK TOPRAK ATILMIŞ ŞEKİLDE ÖLÜ BULDUK'

Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan, köpeğin tedavi edilmek üzere önce MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne daha sonra Burdur Belediyesi Hayvan Barınağı'na getirildiğini ve köpekten bir daha haber alamadıklarını belirterek, "Hayvanseverler bana ulaşarak yaralanan köpeği bir vatandaş yoldaki benzinliğin kenarına bırakmış. Girişimlerimiz sonucu hayvanın tedaviye götürüldüğü söylendi. Ancak hayvana bir türlü ulaşamadım. Barınağa teslim edildiğini söylediler ama bulamamıştık. Araştırmalarımız sonucu köpeği barınağın dışındaki çukurda, üzerine iki kürek toprak atılmış şekilde ölü bulduk" diye konuştu.

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'VÜCUTLARINDAN KAN AKMIŞ'

Hayvanın ayaklarının toprağın dışında olduğunu aktaran Aysel Turan, "Buradan alıp MAKÜ Hayvan Hastanesi'ne otopsiye gitti. Bu canı ararken, bu çukurda 10'larca hayvanın gömülü olduğunu fark ettik. Çok üzgünüm. Her hafta besleme yaptığımız canları burada çukurda görmek bizi kahretti. Buraya hayvan ölüleri gömülmüş. Büyük siyah poşetin içinde 7-8 irili ufaklı yavru vardı. Hepsinde de kanama vardı. Vücutlarından kan akmış. Tutanakları tutuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar, Baro Temsilcisi, belediye ve dernek olarak biz tutanak tuttuk. Hukuki süreç başlatıldı. Takipçisiyiz. Çukurlardan 15 köpek çıkarıldı. Toplu ölüm olduğu belli" dedi.

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'BELKİ DE DİRİ DİRİ ATILDILAR'

Turan, olayın tesadüfen ortaya çıktığını belirterek, "Kim bilir kaç yıldır bu iş devam ediyor. Biz 10 yıllık bir derneğiz. 10 yıldır bu işin içindeyiz. Suçüstü yaptıklarımız oldu geçmişte sümen altı edilen olaylar oldu. Burdur gibi aydın, okur yazarı yüksek bir kente hiç yakışmıyor. Belki de diri diri atıldılar. Bu çukurda köpek dışında birçok ölü kedi de çıktı. Bu işin takipçisiyiz" diye konuştu.

Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz ise, "Olayla ilgili idari soruşturma başlattık. Soruşturmayla ilgili Başkan Yardımcımız Hasan Duygulu'yu yetkilendirdik" dedi.

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(DHA)

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