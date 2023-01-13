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Burhan Çeçen'in ölümü sonrası Alişan paylaştı! "13 yaşındaydım"

13.01.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan evinde kalp krizi geçirerek öldü. Burhan Çaçan'ın ölümü sonrası Alişan bir paylaşım yaparak duyguları paylaştı. Alişan 13 yaşındaki halini paylaştığı fotoğrafta yaşadığı bir anısı da anlatıp Çaçan'ı andı.

Burhan Çeçen'in ölümü sonrası Alişan paylaştı! "13 yaşındaydım"

Geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan'la ilgili şarkıcı Alişan çocukluk anısını anlattı.

13 yaşındayken Çaçan'la çektirdiği fotoğrafı paylaşan Alişan, şunları söyledi:

"Sene 1989 13 yaşındayım...Kasetlerini dinleyip her şarkısını ezberlediğim iki ustadan birisidir Burhan Çaçan...Çakıl Gazinosu'nda sahnesi var ve annem babam beni oraya götüreceklerini söylediklerinde heyecandan uyuyamamıştım günlerce...Burhan Çaçan'ı canlı görecektim, onunla sohbet edip belki sesimi bile dinletecektim...Tanıdıklarımız vasıtasıyla kulisine girip bir de fotoğraf çektirmiştim ki, dünyalar benim olmuştu...Hatta bir Gülhane konserinde kendisine vokallik yapmıştım 100 bin kişinin önünde, dev orkestrasıyla ve TRT canlı yayınlamıştı...

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"SENİ TÜRKÜLERİNLE YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yıllar, yıllar sonra tv programımda ağırlamıştım kendisini ve bu fotoğrafı gösterip bir kez daha gururlanmıştım, örnek aldığım sanatçıyı ağırlamaktan... O kadar üzüldüm ki ,haberi aldığım zaman... Çok iyi biriydi ve gerçekten gelmiş geçmiş en iyi seslerden bir tanesiydi Burhan abi... Önce ailesine, sonra sevenlerine bizlere sabırlar ve başsağlığı diliyorum...Mekanın cennet olsun abi...Allah rahmet eylesin.. Biz seni şarkılarınla, türkülerinle yaşatmaya devam edeceğiz.."

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