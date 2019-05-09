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Burhan Kuzu: FETÖ'cü futbolcuların çoğu Galatasaraylı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.05.2019 09:50 | Son Güncelleme

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, dün Ekrem İmamoğlu'na Galatasaray Divan Kurulu'nda verilen desteğe tepki gösterdi. Kuzu, "FETÖ'cü futbolcuların çoğu Galatasaraylı" dedi.

Burhan Kuzu: FETÖ'cü futbolcuların çoğu Galatasaraylı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmesi, dün Galatasaray Divan Kurulu'nda da gündeme geldi.

Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, Galatasaray yönetimine dair değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasının sonunda şunları söyledi:

"Tanrı, İmamoğlu’nu bu memlekete bağışladı. Allah yardımcısı olsun. İnşallah o gün 23 Haziran akşamı yalnızca biz değil Türkiye’nin bayram yapacağı bir akşam olacak. Bunu gönülden temenni ediyorum. Hepimize düşen görev var. Tutacağız kulağından gelmeyeni de götüreceğiz. 23 Haziran’da noktayı koyacağız. Memleketin kurtuluşunu, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğini tek çıkış yolu 23 Haziran’da bir zafer kazanmasıdır bu genç delikanlının. Allah onun da yardımcısı olsun, memleketin de yardımcısı olsun, hepimizin de yardımcısı olsun. Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."

Kozak'ın sözleri, sosyal medyada da gündem oldu.

BURHAN KUZU TEPKİ GÖSTERDİ

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, konuya dair Twitter'da yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"FETÖ'cü futbolcuların çoğu Galatasaraylı. Zamanında Hakan Şükür'ü koruyan GS Divan Kurulu Üyeleri bugün İmamoğlu'na övgüler diziyor. Galatasaray'ın liseli ve elit tayfası Türkiye'nin siyasi geleceğine karar veremez. Galatasaray'ın stadını Erdoğan yaptırdı. Önce teşekkür etmek lazım."

burhan kuzu


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