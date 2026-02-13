Mynet Trend

125 yıldır yanıyor: 1901'den beri sönmeyen ampul! Guinness rekoru kırdı

ABD’nin California eyaletinde bulunan ve 1901 yılından bu yana neredeyse hiç sönmeyen bir ampul, tarihin en ilginç hikayelerinden biri olarak gösteriliyor. 'Yüzüncü Yıl Işığı' olarak anılan ampulü tüm dünya canlı izliyor. Dünyanın en uzun süre yanan lambası unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

125 yıldır yanıyor: 1901'den beri sönmeyen ampul! Guinness rekoru kırdı
Sedef Karatay Bingül

Ampul, Livermore kentindeki Livermore İtfaiye İstasyonu No.6 binasında yanmaya devam ediyor. Kuzey California’nın turistik açıdan sakin bölgelerinden biri olan şehir, bu sıra dışı ampul sayesinde dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor.

Tüm dünya ampulü bir site üzerinden canlı izliyor.

1901 yılında takılan ampul, 125 yıl boyunca yalnızca birkaç kez söndü. Bu kesintiler de genellikle itfaiye istasyonunun taşınması sırasında yaşandı.

125 yıldır yanıyor: 1901 den beri sönmeyen ampul! Guinness rekoru kırdı 1

SADECE 4 WATT, AMA 125 YIL

'Yüzüncü Yıl Işığı' yalnızca 4 watt güçle çalışıyor. En son kesinti ise 2013 yılında yaşandı. Ancak bu durum ampulün arızasından değil, jeneratör aküsünün boşalmasından kaynaklandı.

Bugün sıradan bir ampulün ömrü ortalama 1.000 saat civarındayken, bu ampulün 1 milyondan fazla saat yanmış olması, onu adeta mühendislik tarihinin bir istisnası haline getiriyor.

SIRRI FİLAMANDA MI?

2008 ve 2009 yıllarında ampul üzerinde kapsamlı araştırmalar yapan Prof. Deborah Katz, ampulün dayanıklılığının üretim tekniğiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Araştırmalara göre ampulün içindeki filamanlar, günümüzde kullanılan ampullere kıyasla yaklaşık 8 kat daha kalın. Ayrıca bu filamanların büyük olasılıkla karbondan üretildiği ve yarı iletken özellik gösterdiği ifade ediliyor.

Modern ampullerdeki iletkenler ısındıkça elektrik iletme kapasitesini kaybederken, bu eski tip Shelby ampullerindeki iletkenlerin ısındıkça ışık kalitesinin arttığı belirtti. Bu durum, ampulün olağanüstü dayanıklılığını açıklayan en güçlü ihtimallerden biri olarak gösteriliyor.

125 yıldır yanıyor: 1901 den beri sönmeyen ampul! Guinness rekoru kırdı 2

PLANLI ESKİTMEYE KARŞI BİR SEMBOL

Asırlık ampul, günümüzde sıkça tartışılan 'planlı eskitme' kavramına karşı da sembolik bir örnek olarak görülüyor. Teknolojinin bilinçli olarak kısa ömürlü tasarlandığı iddiaları gündemdeyken, 1901’den beri yanmaya devam eden bu küçük ampul, üretim anlayışının zaman içinde nasıl değiştiğini gözler önüne serdi.

125 yıldır yanıyor: 1901 den beri sönmeyen ampul! Guinness rekoru kırdı 3

Bir itfaiye istasyonunun tavanında sessizce yanmaya devam eden bu 4 watt’lık ışık, yalnızca bir ampul değil; aynı zamanda dayanıklılığın ve tarihin yaşayan bir simgesi.

