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Bursa'da dehşet! Önce kadını vurdu, sonra intihar etti

24.05.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Bursa'da yaşandı. E.Ç. (44) ve D.K. (37) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce E.Ç. yanındaki tabancayla önce D.K.'ye ateş etti, sonrasında kendini vurdu.

Bursa'da dehşet! Önce kadını vurdu, sonra intihar etti

Merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi Eşrefiler Caddesi'ndeki bir sitenin yan tarafında bulunan boş alanda, E.Ç. (44) ile D.K. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada E.Ç. yanındaki tabancayla önce kadına ateş etti, ardından kendini vurdu.

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Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki özel hastanelere kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polisin soruşturması sürüyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Bursa
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