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Bursa'da göç eden leylekler için elektrikler kesildi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 16.08.2019 11:16 | Son Güncelleme

Bursa İznik'te göç yolları üzerinde bulunan yüksek gerilim hatlarına konan çok sayıda leyleğin akıma kapılıp ölmemesi için su pompasına giden elektrikler kesildi. Kesilen elektrik sebebiyle sulama kanallarına saatlerce su verilemedi.

Bursa'da göç eden leylekler için elektrikler kesildi

Yaz aylarının sonuna gelinmesiyle binlerce leylek göç etmeye başladı. Afrika'ya göç ederken Bursa'nın İznik ilçesinden geçen leylek sürüsü, Ömerli Mahallesi'nde bulunan ve sulama kanallarına su pompalayan elektrik direklerine kondu.

HAREKETE GEÇİLDİ

Durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen İznik Ova Köyleri Sulama Birliği Başkanı Selami Girgin, su pompasına giden elektrikleri kesti. Leyleklerin tekrar harekete geçmesinin ardından elektrikler açılarak su kanallarına su verilmeye devam edildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
bursa leylek

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