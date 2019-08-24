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Bursa'da koç başı figürlü mezar taşları bulundu! 'Kayıp Türkler' ihtimali

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YAŞAM  | 24.08.2019 10:28 | Son Güncelleme

Bursa'da tarihçi Doç. Dr. Celil Bozkurt, metruk bir kabristanda yaptığı araştırmada, koç başı figürlü mezar taşları buldu. Koç başlı kabir taşlarının Türk dünyasının değişik bölgelerde görüldüğüne dikkat çeken Celil Bozkurt, Bölgede yapılacak disiplinler arası araştırmalar, kayıp Türkler olarak bilinen Kıpçaklar hakkında yeni bilgilere ulaşmayı sağlayabileceğini belirtti.

Bursa'da koç başı figürlü mezar taşları bulundu! 'Kayıp Türkler' ihtimali

Harmancık ilçesinde tarihçi Doç. Dr. Celil Bozkurt'un Alutça Mahallesi'nde metruk bir kabristanda yaptığı araştırmada, koç başı figürlü mezar taşlarına rastlandı. Bozkurt'a göre söz konusu mezar taşları, bölgede yaşayan Türk boylarına ve yayılma sahalarına dair ışık tutabilir.

Koç başlı kabir taşlarının Türk dünyasının değişik bölgelerde görüldüğüne dikkat çeken Celil Bozkurt, "Koç, eski Türklerin göçebe hayat tarzının ayrılmaz bir parçasıydı. Kadim Türk tarihinin bütün alanlarında koçun önemini görmek mümkündür. Türklerin sosyal ve dinî hayatına bu denli giren koç efsanelere konu olurken, güç, kuvvet ve cesaret ile de Türk el sanatlarında kalıcı bir sembol olarak kullanıldı. Bu yönüyle koç sembolü, Türk tarihinin kadim bir damgası olarak varlığını günümüze kadar sürdürdü. Özellikle Kıpçak ve Oğuz Türklerinde ağırlıklı olarak kullanılan koç sembolü, halı ve kilimlerden mezar taşlarına kadar her yere girdi" dedi.

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Harmancık ve civarının farklı Türk boy ve cemaatlerinin yerleşim sahası olduğunu belirten Bozkurt, özellikle Oğuz ve Kıpçak varlığının bölgede öne çıktığını vurguladı. Araştırmaya konu olan kırsal Alutça Mahallesi halkının koyu mavi gözlü, sarıya çalan saçları ve kızıl benizleriyle bir Kıpçak antropolojisine sahip olduğunu vurgulayan Bozkurt, bölgenin bir Kıpçak sahası olma ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti. Bozkurt'a göre, Alutça'ya yakın mahalle sakinlerinin de benzer özelliklere sahip olması, bölge halkının ortak bir etnografik geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Bölgede yapılacak disiplinler arası araştırmalar, kayıp Türkler olarak bilinen Kıpçaklar hakkında yeni bilgilere ulaşmayı sağlayacak.

(İHA)

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