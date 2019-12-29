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  4. Bursa'da pes dedirten olay! Hamile olduğunu öğrendikten 10 dakika sonra doğum yaptı!

Bursa'da pes dedirten olay! Hamile olduğunu öğrendikten 10 dakika sonra doğum yaptı!

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GÜNDEM  | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Acil Servis'e karın ağrısı şikayetiyle başvuran Yasemin A. (33), 9 aylık hamile olduğunu öğrendi. Hamile olduğunu öğrenerek şok olan kadın, 10 dakika sonra doğumhaneye alınarak erkek çocuk dünyaya getirdi.

Bursa'da pes dedirten olay! Hamile olduğunu öğrendikten 10 dakika sonra doğum yaptı!

Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. Yasemin A., karın ağrısı şikayeti nedeniyle eşiyle birlikte İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis'ine geldi.

Yasemin A.'yı tedaviye alan doktorlar, karın ağrısının nedenini öğrenmek için bir takım test yaptı. Bir süre sonra testlerin sonuçlarını alan doktorlar, Yasemin A.'nın 9 aylık hamile olduğunu tespit etti.

Sancı çekmeye başlayan kadın, doğumhaneye götürüldü. Hamile olduğunu doğumdan 10 dakika önce öğrenen Yasemin A., erkek çocuk dünyaya getirdi.

Yasemin A.’nın dördüncü çocuğunu dünyaya getirdiği öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa inegöl doğum hamile

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