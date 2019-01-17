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Bursa'da tarihi camiye giren hırsız imamın cübbesini çaldı

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
YAŞAM  | 17.01.2019 11:48 | Son Güncelleme

Bursa'da tarihi Kayhan Camisi'ne giren hırsız, imamın cübbesini ve tespihlerini çaldı. Olay anı camideki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, polis ekiplerinin kimliğini belirleyerek gözaltına aldığı İsa K., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Olay merkez Osmangazi ilçesindeki tarihi Kayhan Camisi'nde meydana geldi. Camide görevli imam Erdoğan Metin, öğle namazını kıldırmak için cübbesini koyduğu dolaptan almak istedi. Cübbeyi bulamayan imam Metin, durumdan şüphelenip, güvenlik kameralarını inceledi.

Kameralarda 35-40 yaşlarında bir kişinin camiden elinde bir poşetle çıktığını gören imam, olayı polis ekiplerine iletti. Konuyla ilgili ihbarı değerlendiren Bursa Emniyet Müdürlüğü?ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, camiye ait güvenlik kamerasından kimliğini belirledikleri şüphelinin İsa K. olduğunu tespit etti. Ekipler, İsa K.'yi gözaltına alırken, çalınan cübbeyi cami görevlilerine teslim etti. Emniyetteki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilen İsa K. akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesi ile serbest bırakıldı.

Yaşanan olayla ilgili konuşan cami imamı Metin, Yaklaşık 10 gün önce hırsız kapıdan giriyor. Dolabımızda bulunan cübbeyi ve tespihleri alıyor ve poşete dolduruyor. Açık olan kapıdan çıkıyor. Namaz vaktinin dışında olan bir hadise. Bu gibi hadiselerin Allah?ın evinde, ibadethanelerimizden olması hoş bir durum değil. Duyarlı olmamız gerekiyor. Tasvip etmiyoruz. Yaşanan olaylar bizde infial yaratıyor. Camilerdeki yardım kasaları ve diğer malzemelerin çalınmasını son zamanlarda duyuyoruz. Bunlar bizi üzüyor. Bu tip olaylara karşı önlem almamız gerekiyor? dedi. (DHA)

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