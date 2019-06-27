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Bursa'da umumi tuvalet iflas etti! Esnafı ve vatandaşlar zor durumda

leyla.kader leyla.kader
EKONOMİ  | 27.06.2019 13:49 | Son Güncelleme

Bursa'da 50 yılı aşkın süredir hizmet veren umumi tuvalet iflas edince çarşı esnafı ve vatandaşlar zor anlar yaşamaya başladı.

Bursa'nın tarihi Kayhan Çarşısı'nda bulunan Kayhan Camii'ne ait umumi helanın işletmecisi, giderlerini karşılayamayınca zarar etti. Tuvalet işletmecesi zararını karşılayamayınca helanın kapısına kilit vurdu.

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Tuvaletin neden kapandığını merak edenlere ise caminin kapısına astığı 'WC zarar ettiği için kapanmıştır' tabelasıyla cevap verdi. Kısa sürede tepkilere yol açan umumi hela sosyal medyada da vatandaşlar tarafından paylaşılmaya başlandı.

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Çarşı esnafından bazıları, "Burası 50 yıllık cami. Çarşının esnafı yıllardır hacet gidermek için buraya gidiyordu. Ama nasıl olduysa zarar etmiş. Buradaki çarşı esnafını geçtik, alışverişe ziyarete gelen vatandaşlar da burayı kullanıyordu. Kadınlar açısından da zor bir durum. Bizim için de öyle. Şimdi biz ihtiyaç gidermek için nereye gideceğiz'' diyerek sitemde bulundular.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
bursa Kayhan Çarşısı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ulan ülkenin haline bak parasızlıktan vatandaş sıçmaya bile gidemiyor:))
elli kuruşa aldığın suyu 1 liraya işetmeye kalkarsan tabi iflas edersin
50 yıllık işletme olunca doğal olarak esnafla bir samimiyet oluşuyor, böylelikle 3 defa sıçan 1 kere para veriyor
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